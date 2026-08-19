El fuego se desató en un botadero cerca al Hospital Honorio Delgado en Arequipa y se expandió en cuestión de minutos. (Radio Contacto Sur)
El fuego se desató en un botadero cerca al Hospital Honorio Delgado en Arequipa y se expandió en cuestión de minutos. (Radio Contacto Sur)
Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones se registró este miércoles en un almacén del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, lo que motivó la evacuación inmediata de pacientes y personal de salud. El siniestro comenzó en un depósito de material en desuso y generó columnas de humo que afectaron la respiración y visibilidad de todo el área de psiquiatría.

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