Un incendio de grandes proporciones se registró este miércoles en un almacén del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, lo que motivó la evacuación inmediata de pacientes y personal de salud. El siniestro comenzó en un depósito de material en desuso y generó columnas de humo que afectaron la respiración y visibilidad de todo el área de psiquiatría.

Las llamas consumieron mobiliario médico como camillas, sillas de ruedas y escritorios considerados chatarra y que estaban en un botadero cerca al nosocomio. También se reportó la afectación de madera, calaminas y vehículos de emergencia que permanecían almacenados en la parte posterior de las instalaciones del centro hospitalario cuando el fuego se expandió.

La presencia de maleza seca en los alrededores y la dirección del viento generaron preocupación por una posible propagación del fuego hacia las torres de hospitalización, hasta que llegaron los bomberos y pudieron contener la emergencia.

El fuego se desató en un botadero cerca al Hospital Honorio Delgado en Arequipa y se expandió en cuestión de minutos. (Radio Yaraví Arequipa)

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de los pacientes del área de Psiquiatría, sector colindante con el depósito afectado. Los trabajadores de salud colaboraron activamente con el retiro de muebles y equipos para evitar que fueran alcanzados por el fuego durante el incidente.

Tres unidades de la Compañía de Bomberos, junto con personal de la Policía Nacional y camiones cisterna municipales, trabajaron para controlar el siniestro. La intervención de los brigadistas permitió confinar el fuego antes de que las llamas se extendieran a la estructura principal de cinco pisos del nosocomio.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas mortales a causa de esta emergencia en el principal establecimiento de salud regional. Mientras tanto, la policía a través del Ministerio del Interior informó que está brindando apoyo para esclarecer las causas del siniestro.

🚨 #AHORA | Un contingente del @cgbvpoficial atiende el incendio registrado en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

En simultáneo, la @PoliciaPeru resguarda la zona para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad. Seguiremos informando. pic.twitter.com/eBynkPVKan — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 19, 2026

Investigación por incendio en hospital regional de Arequipa

Respecto al origen del fuego, la Policía Nacional intervino a un interno del área de Psiquiatría identificado como Juan Javier Gutiérrez Zavala. El hombre permanece bajo custodia policial en la Comisaría de Palacio Viejo como el presunto responsable de haber iniciado el fuego en la parte trasera del nosocomio.

Adicionalmente, las investigaciones preliminares consideran que la quema de maleza pudo haber afectado el cableado eléctrico, lo que complicó la emergencia y contribuyó a expandir las llamas.

Las autoridades de Arequipa continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer si el incendio fue provocado o producto de un accidente en las instalaciones del almacén.