Luego de cinco horas de ardua labor, personal del Cuerpo General de Bomberos logró sofocar casi en su totalidad el incendio que redujo a cenizas una galería y que afectó otras tres, ubicadas entre las calles San Camilo y Perú, en el centro de Arequipa. El fuego se inició a las 3 p.m. aproximadamente y al cierre de esta nota estaba focalizado en un depósito no muy amplio (unos 50 metros cuadrados), pero de difícil acceso, ubicado en la parte central de las galerías. Al menos 100 bomberos y 15 vehículos (cisternas y de rescate) operaron para controlar la emergencia. El fluido eléctrico en la zona tuvo que ser cortado a fin de evitar que la situación se agrave. Según informó Canal N, algunos comerciantes manifestaron que el fuego se inició tras la explosión de balón de gas. Sin embargo, estas versiones todavía no han sido confirmadas. En tanto, personal de Defensa Civil Arequipa refirió que la galería más afectada por las llamas no habría tenido certificado de funcionamiento. Al parecer, semanas atrás los dueños impidieron que se realice una inspección en que se iba a constatar los riesgos dentro del local. Desesperados comerciantes llegaron hasta el frontis de los locales que ardían en llamas y señalaron que la gran cantidad de mercadería perdida corresponde a telas y plásticos. Ello habría generado la densa humareda en el cielo de Arequipa, que se pudo observar desde diversos distritos de esa región. Las autoridades manifestaron que todo fue productos de la poca precaución de los vendedores y advirtieron que los operativos para verificar las medidas de seguridad serán reiniciados.