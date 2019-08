Arequipa inicia los preparativos para su aniversario en medio de protestas contra Tía María

El paro indefinido iniciado el pasado 5 de agosto en Arequipa aún no ha sido levantado por los gremios que lo organizan. Si bien las actividades se vienen realizando con normalidad, todavía continúan las marchas en la ciudad contra el proyecto minero Tía María .



El clima de tensión que se vive ahora ha coincidido con las festividades por el 479 aniversario de fundación española de la ciudad blanca. Esta mañana se realizó el tradicional paseo de la Bandera, que contó con la presencia de las principales autoridades en la plaza de Armas. La actividad fue resguardada por un fuerte contingente policial ante la presencia de algunos manifestantes.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, esperaba la llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra, para las fiestas de Arequipa, pero descartó su arribo por las protestas que se manifestaron en la ciudad.

Escenario en Islay

Hoy, la provincia de Islay (Arequipa) cumple 30 días de paro indefinido contra el proyecto minero. Este lunes, el alcalde de la provincia, Edgar Rivero, solicitó al sub prefecto provincial, Víctor Arizabal, que se restablezca el orden público en la ciudad de Mollendo con la intervención de la policía.

Rivero, informó que el último viernes llegaron a la ciudad un grupo de encapuchados y realizaron actos vandálicos. Estos destrozaron los vidrios de una camioneta, de un auto, de una moto y golpearon una embarazada que estaba grabando con su celular. Frente a esto el burgomaestre anunció que pedirá ayuda a la Policía para restablecer el orden en la zona.



“Yo estoy al 100 % con el valle de Tambo , me mantengo firme. Pero rechazo rotundamente el vandalismo, no lo voy a permitir y no me voy a correr. No podemos estar enfrentados entre nosotros mismos sin razón alguna. Pedimos respeto y estamos pidiendo que identifiquen a los encapuchados, porque su acciones malogran una lucha justa”, indicó el alcalde.



Para la presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada, Mejía y Mollendo, Marilú Marroquín, Rivero está buscando la declaratoria de Emergencia en la provincia. “Esa medida debió consultarlo con la población ¿Qué busca? Nosotros no somos violentos, no atacamos la propiedad. Pero han llegado infiltrados y es la policía quien tiene que identificar a esos infiltrados que hacen desmanes y detenerlos.”, indicó Marroquín.



Coordinan reuniones

Durante la tarde un equipo técnico del Gobierno Regional de Arequipa llegó hasta el distrito de Cocachacra para explicar a la población sobre el recurso que revisión que presentaron contra la licencia de construcción de Tía María. Los profesionales manifestaron que las Lomas de Cachendo fue declarada como un ecosistema frágil y está restringido el uso extractivo.



También advirtieron que Southern Perú no tiene autorización para extraer agua del mar ni el Estudio de Impacto Ambiental para su planta desalinizadora. Con esas y otras razones, indicaron que el Consejo de Minería debería anular la licencia de construcción del proyecto minero.