Arequipa: Javier Ísmodes cerró campaña con apoyo de ex candidatos

El candidato a la segunda vuelta en Arequipa, Javier Ísmodes Talavera, cerró su campaña con el apoyo de ex candidatos regionales y prometiendo saneamiento físico legal para todas las viviendas que no tiene título de propiedad en Arequipa.

Ísmodes Talavera, del movimiento regional Arequipa Trasformación, ocupó el segundo lugar con 94.032 votos. Él competirá este domingo 9 de diciembre contra Elmer Cáceres Llica.

Ísmodes realizó su cierre de su campaña en la ciudad municipal en Cerro Colorado, el distrito que tiene el mayor número de votantes en Arequipa: 123.064.

A diferencia de las elecciones del 2014, donde no aceptó el apoyo de otros candidatos, esta vez aparecieron en el escenario dos ex candidatos regionales que compitieron con él en primera vuelta. Justo Mayta, ex candidato del partido Todos Por el Perú, pidió a los electores votar por Ísmodes. Lo propio hizo Leonel Cabrera, quien fue candidato del partido Alianza Para el Progreso.

-Propuestas-



Durante la actividad de cierre, Javier Ísmodes prometió a los electores que de salir ganador realizará el saneamiento físico legal para todos lo que tienen propiedad ilegal.

Mencionó también que creará un centro de acopio para el comercio mayorista y un parque industrial. Además, construirá una autopista y dos institutos de alto nivel en el Cono Norte. También habló sobre mejorar los hospitales y bajar a la tarifa de consultorios externos a S/8.

En un momento de su discurso, se refirió a su competidor, Elmer Cáceres Llica, y pidió a la población no votar por el continuismo de la corrupción y la improvisación. Dijo que Arequipa necesita un gobernador con equilibrio mental y equipo técnico.

También hizo alusión a las denuncias de violación sexual que pesan sobre Cáceres Llica. "Cecilia Cruz (candidata a vice gobernadora) representa a los jóvenes y a las mujeres que tienen que ser respetadas, que tienen que ser honradas y no tienen que ser violadas. Nosotros no permitamos que se abuse de las mujeres. Yo me pregunto con qué cara puedes hablar de derechos de la mujer, si tienes cuatro denuncias por violación", dijo.

