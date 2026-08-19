Un derrumbe de grandes proporciones registrado en la Panamericana Sur, entre los kilómetros 709 al 782, paralizó el tránsito vehicular en la región Arequipa, dejando apenas unos dias a cientos de camiones de carga pesada, interprovinciales y autos particulares varados a lo largo de varios kilómetros.
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