Un derrumbe de grandes proporciones registrado en la Panamericana Sur, entre los kilómetros 709 al 782, paralizó el tránsito vehicular en la región Arequipa, dejando apenas unos dias a cientos de camiones de carga pesada, interprovinciales y autos particulares varados a lo largo de varios kilómetros.

Las intensas lluvias e inestabilidad del terreno provocaron el desprendimiento de rocas y lodo que bloquearon por completo la carretera, imposibilitando el avance hacia el sur del país. La imagen en el lugar es impactante: una hilera interminable de luces y carrocerías que se extiende hasta donde alcanza la vista.

Decenas de pasajeros y conductores han tenido que pasar la noche a la intemperie, enfrentando el extremo frío de la zona y la falta de alimentos y agua potable.

Representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la concesionaria vial desplegaron cuadrillas para iniciar los trabajos de limpieza, aunque informaron que las labores se dificultan por la constante caída de material inestable desde los cerros aledaños.