Por Redacción EC

Un derrumbe de grandes proporciones registrado en la Panamericana Sur, entre los kilómetros 709 al 782, paralizó el tránsito vehicular en la región Arequipa, dejando apenas unos dias a cientos de camiones de carga pesada, interprovinciales y autos particulares varados a lo largo de varios kilómetros.

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