En Arequipa se oficializó el incremento del pasaje en el transporte urbano. El costo por viajar en un bus de servicio público pasó de S/1.00 a S/1.30. Esta medida impuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha desatado una serie de anuncios de protestas y manifestaciones de parte de los ciudadanos y organizaciones sociales.

¿Qué sucedió?

El servicio del transporte público en Arequipa está a cargo del SIT (Sistema Integrado de Transportes). Esta red de transporte urbano masivo, que funciona en la ciudad desde hace siete años, está integrada por 11 consorcios: Integra Arequipa, Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Unión Grau, AQP Masivo, Characato Sabandía, Emarsistran, Megabus AQP y Cotum Express. Cada consorcio opera en una cuenca (rutas) concesionada. Son 2,536 unidades del SIT que movilizan a un millón y medio de pasajeros todos los días.

Casi el total de la flota vehicular del SIT opera con diésel. Desde hace unas semanas se ha percibido un aumento en el precio del combustible en todos los grifos de la ciudad. El presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, Magno Salas, explicó a El Comercio que el 80% del combustible que se usa en el país es importado y solo el 20% es de origen nacional.

“Desde la primera semana de marzo se incrementó el precio del petróleo a raíz del conflicto internacional en el Medio Oriente. Antes de la crisis, el barril de petróleo costaba 60 dólares; ahora pasa de los 100 dólares. Antes el precio promedio del galón del diésel costaba S/13.50; hoy día está en promedio S/25.00”, indicó a este medio Magno Salas.

Medidas

Ante la suba del combustible, los transportistas incrementaron arbitrariamente el costo del pasaje a S/1.50. La medida fue rechazada por los ciudadanos que se negaban a pagar y un conflicto social comenzó a germinar en Arequipa. Los inspectores municipales comenzaron a intervenir a las empresas que subieron el pasaje y los transportistas respondieron parando sus unidades. Dejaron de circular en horas punta, perjudicando a miles de usuarios en varios distritos.

El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, convocó a los transportistas a una reunión de emergencia. Al inicio, el burgomaestre se opuso rotundamente al incremento del pasaje. Dijo que debía mantenerse en S/1.00 y advirtió iniciar sanciones a las unidades, al chofer y al concesionario si no regresaban al precio habitual.

“La tarifa de s/1.00 data del año 2012. El transporte está atravesando una crisis sistémica y ahora, con la nueva coyuntura, nos pone en el abismo. Estamos trabajando a pérdida. La realidad es que ya no podemos seguir operando con la tarifa de S/1.00”, señaló el gerente de la concesionaria Cono Norte, David Villanueva, ante las autoridades.

Los transportistas cerraron filas y, pese a las intervenciones y advertencias de sanciones, no retrocedieron; al contrario, amenazaron con una paralización del servicio. Ante la presión, la autoridad no tuvo más opción que ceder.

Retroceso

“Hemos quedado como acuerdo mantener el pasaje escolar en S/0.50 y el incremento del pasaje adulto a S/1.30. Esta medida es permanente. En el mes de noviembre del año pasado, los concesionarios ingresaron un expediente de desequilibrio económico (para reajustar el pasaje); ya se estaba iniciando el procedimiento para la revisión del contrato; lo único que ha hecho esta situación es apresurar los plazos para llegar a un consenso. Hay informes de la Codatu del MTC del 2023 que ya indican que el pasaje debe ser S/1.40. También hay un informe de la Cooperación Alemana del 2023 que también indica un incremento. El compromiso de los transportistas es mejorar el servicio”, declaró la gerenta de Transportes de la MPA, Milagros Chirinos.

La nueva disposición de la MPA no fue bien recibida por la ciudadanía. Incluso los alcaldes distritales de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre y José L. Bustamante se mostraron en contra de la decisión de la autoridad provincial. “No podemos seguir afectando el bolsillo de miles de familias. Consideramos que se debe buscar una solución a nivel del gobierno nacional, buscar una subvención”, apuntó el alcalde del distrito de José L. Bustamante, Fredy Zegarra Black.

Diferentes frentes de defensa, organizaciones, gremios y pueblos jóvenes anunciaron una movilización para hoy martes 31 de marzo. Rubén Rojas, coordinador del Frente de Defensa de los comerciantes de Andrés Avelino Cáceres, una plataforma que alberga más de 20 mercados, declaró que se cometió un abuso al subir el pasaje y anunció que saldrá a protestar contra la municipalidad.

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Mariano Nina Hancco, manifestó que hoy harán un plantón en la sede de la municipalidad de Arequipa. Dijo que confirmaron su participación el sindicato de construcción civil, además de otras bases.

“Como trabajadores no podemos permitir este incremento. Es cierto que subió el combustible, pero esa suba no nos puede echar al bolsillo de la población. Vamos a exigir al alcalde que regrese el pasaje a S/1.00”, señaló Mariano Nina.