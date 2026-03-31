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El servicio del transporte público en Arequipa está a cargo del SIT (Sistema Integrado de Transportes). (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
El servicio del transporte público en Arequipa está a cargo del SIT (Sistema Integrado de Transportes). (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Zenaida Condori Contreras

En Arequipa se oficializó el incremento del pasaje en el transporte urbano. El costo por viajar en un bus de servicio público pasó de S/1.00 a S/1.30. Esta medida impuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha desatado una serie de anuncios de protestas y manifestaciones de parte de los ciudadanos y organizaciones sociales.

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