Arequipa: liberan a hombre que agredió a su ex pareja embarazada | VIDEO

En Arequipa, Axcel Estremadoyro Hinojosa, acusado de agredir a su ex pareja que se encuentra embarazada, fue puesto en libertad por la jueza Katia Luque Peralta del juzgado de familia, según informó RPP.

Durante la audiencia desarrollada el último jueves, la magistrada dispuso medidas de protección contra la víctima, identificada como Mónica Laura.

Tras lo sucedido, la mujer, quien aún sigue internada en el hospital Honorio Delgado, en la región Arequipa, expresó su indignación por la liberación de Estremadoyro Hinojosa.

“No me siento protegida porque él es bien vengativo. Tiene amigos que no tienen buena conducta, puede hacer algo en contra de mi familia o hacerme algo a mí. Yo tengo miedo porque me ha amenazado que va a quitarme a mi hijo”, dijo la mujer.

Mónica Laura contó que el hombre vive a una cuadra y media de su vivienda. Por tal razón pidió al Ministerio de la Mujer que retome el caso.

“Que vuelvan a buscar pruebas. Aparece que no tiene antecedentes, pero sí los tiene. Yo quiero justicia, ya no voy a volver con él, casi me mata”, indicó.

- El caso -

Esta semana, Mónica Laura denunció a su ex pareja de agredirla físicamente. El hombre fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición del Ministerio Público.

“Él llegó mareado y se molestó porque no le abrí la puerta rápido. Me hizo bajar a la cocina, me estampó la cara contra la puerta, me golpeó y empecé a sangrar por la nariz”, contó la víctima de 25 años.

Ella sostuvo que no era la primera vez que era víctima de agresión por parte del acusado. “Lo he denunciado en el mes de junio del año pasado, pero después él se pone a llorar, me dice que no lo volverá a hacer y que va a cambiar”, relató.

