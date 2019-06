Arequipa: licencia para proyecto Tía María está en trámite, según Minem

El proyecto minero Tía María solo requiere de la licencia de construcción para iniciar sus actividades en el Valle de Tambo. Aunque en agosto vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la empresa Southern Perú espera recibir la autorización antes de ese plazo.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien llegó el último viernes a Arequipa, explicó que la licencia se encuentra en trámite y que se tiene que cumplir las normas legales. Sobre la oposición de la población del valle al proyecto, manifestó que el Estado está trabajando para revertir la mala historia que ha tenido el inicio de Tía María. Añadieron que la empresa también ha mostrado un esfuerzo por cambiar esto.

"Ahora el Gobierno es el que tiene que cumplir el rol, en caso se le otorgue la licencia, de velar y garantizar que la empresa cumpla con sus responsabilidades y compromisos. Está demostrado que la agricultura en muchos lugares de nuestro país convive con la minería. La minería aporta recursos para poder tener proyectos en agricultura”, dijo Ísmodes.

Añadió que la empresa y el gobierno están viendo iniciativas que den señales claras de cómo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con responsabilidad, cuidado del ambiente y respeto a las personas, trae beneficios a la población. Mencionó que la ministra de Agricultura está visitando el Valle viendo proyectos agrícolas para darles viabilidad.

A inicios de abril, el alcalde de Islay y otras cinco autoridades distritales de la provincia enviaron un memorial dirigido al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al ministro Ísmodes para que se abstengan de autorizar la licencia que requiere el proyecto minero Tía María para su construcción.

El documento, que llegó a manos del ministro de Energía y Minas, expone que si el Gobierno procede a entregar la licencia a la empresa Southern Perú, los alcaldes denunciarán al Ejecutivo y lo responsabilizarán de los conflictos sociales que se puedan generar.

“Los alcaldes nos han hecho un memorial manifestado sus preocupaciones y su punto de vista, los hemos escuchado y en base a eso hemos creado espacios de diálogo para resolver las diferencias. Si hay recursos naturales que pueden ser aprovechados cuidando otras actividades económicas y el estado, da las garantías de que va ver una convivencia de respetos, pues entonces esos proyectos (sostenibles) tenemos que impulsarlos”, declaró el ministro.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, manifestó que mientras no haya una licencia social en el Valle de Tambo, no podrá darse el desarrollo del proyecto Tía María. Dijo que el tema de la autorización a la minera el Gobierno lo tiene que dialogar directamente con la población del Valle. “Nosotros respetamos la posición del Valle de Tambo y si no quieren el proyecto, lo respetamos”, manifestó el viernes.

Sobre las declaraciones del gobernador, el ministro indicó que es muy importante el respeto a los pobladores y la convivencia entre ambos sectores (agricultura y minería). Explicó que esa es la manera responsable de aprovechar los recursos económicos que genera ese sector a favor del desarrollo.

“También es importante ver que sin esos recurso (que genera la minería) no podremos atender las necesidades que tenemos en nuestras regiones. Como país tenemos que trabajar de manera responsable tanto en el aprovechamiento de recursos naturales y de los recursos económicos. Estamos fortaleciendo nuestro rol como gobierno para tener una presencia muy activa y garantizar el respeto entre las diferentes actividades”, finalizó.

