Arequipa: Lluvias dejaron más de 2000 afectados y 78 damnificados

Las autoridades informaron sobre la pérdida de 51 hectáreas de cultivos y daños estructurales en el sistema de riego | (Foto: Omar Cruz)
La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Arequipa emitió hoy un balance actualizado sobre el impacto de las lluvias, registrándose 2301 personas afectadas, 78 damnificadas, además de dos víctimas mortales tras las precipitaciones iniciadas el pasado jueves 19 de febrero.

