Arequipa: Lluvias dejaron más de 2000 afectados y 78 damnificados

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Arequipa emitió hoy un balance actualizado sobre el impacto de las lluvias, registrándose 2301 personas afectadas, 78 damnificadas, además de dos víctimas mortales tras las precipitaciones iniciadas el pasado jueves 19 de febrero.

De igual forma, se detalló que 619 viviendas fueron afectadas, de las cuales 12 han quedado totalmente inhabitables. En cuanto a la infraestructura pública, se reportó 92.9 kilómetros de vías dañadas, cuatro puentes con daños estructurales y un establecimiento de salud comprometido.

Un huaico en Arequipa ha bloqueado la Panamericana Sur, dejando varados buses y vehículos en Caravelí. La situación, causada por el desbordamiento del río Lomas, ha generado preocupaciones entre los pasajeros y daños en infraestructuras. El deslizamiento se registró esta madrugada a la altura del kilómetro 532 200, en el distrito de Lomas.

¿Qué otros daños han dejado las precipitaciones?

Asimismo, las lluvias han golpeado severamente la zona rural de la provincia. La entidad regional registró 51 hectáreas de cultivo dañadas, así como una bocatoma afectada y 3 000 metros de canales de riego dañados (150 metros se encuentran destruidos).

Hasta la mañana de este sábado, los efectos de la emergencia climática se reportaron en 15 distritos de Arequipa: Yanahuara, Cayma, San Juan de Siguas, Sachaca, Alto Selva Alegre, Paucarpata, Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Hunter, Socabaya, Chiguata, Pocsi, Uchumayo y el distrito de Sandia.

Por otro lado, durante la noche del viernes 20 de febrero, se registraron nuevas precipitaciones intensas en el cono norte de la ciudad, impactando específicamente a los distritos de Yura, Cerro Colorado y Cayma.

Las autoridades, junto con Defensa Civil, el Gobierno Regional y el Ejército Peruano, vienen realizando labores de limpieza en viviendas y recuperación de vías, además de entregar sacos terreros en zonas vulnerables.

En tanto, el Senamhi advirtió que las lluvias persistirán en la ciudad hasta el 23 de febrero, con riesgo de activación de quebradas, aniegos urbanos y deslizamientos en zonas vulnerables.