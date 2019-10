Por Zenaida Condori

Este miércoles, Edith Cuentas (38), esposa del alcalde del distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, volvió a denunciar públicamente que sufrió violencia física y psicológicamente por parte de la autoridad local. “Yo he salido de la casa de mi esposo de miedo, ahora vivo en la casa de mis padres, él (alcalde) me amenazó de muerte. Yo no se lo dije a nadie, solo mi suegra sabía cómo me trataba”, manifestó.

El Séptimo Juzgado de Familia dispuso mediante resolución que ambos no pueden estar a menos de 50 metros.

La presidenta del Comité de Damas del Gobierno Regional, Jenniffer Neira, se solidarizó con Edith Cuentas y le pidió que continúe con la denuncia. La también esposa del gobernador regional, Elmer Cáceres, espera que la Fiscalía determine la responsabilidad y si se confirma su responsabilidad aconsejó que se separen, por el bien de su menor hija.

“Estoy en contra de cualquier tipo de violencia, porque no lleva a ningún tipo de solución”, dijo Neira.

- Cifras que maltratan -

De enero a agosto en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de Arequipa se han atendido 10.386 casos de violencia contra la mujer, de ellos el 80% ya habían denunciado anteriormente a su victimario. Gracias al apoyo legal que recibieron, 4.718 mujeres pudieron conseguir sus medidas de protección, además 1,480 pusieron sus denuncias contra su agresor.

De acuerdo al reporte de la organización UMANOS, 213 mujeres maltratadas fueron acogidas en casas de refugio del CEM. Además, de todas las denuncias que se realizaron en el sistema judicial, solo hay 27 sentencias favorables para las víctimas.

La coordinadora regional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Dilia Urquizo Valdivia, explicó que los casos de violencia contra la mujer se incrementan cada año. El 70% de los casos reportados son por violencia psicológica.

“Nosotros trabajamos en la prevención y erradicación, cuando tomamos conocimiento de un hecho de violencia acudimos con nuestros servicios multidisciplinarios y protegemos a la víctima”, agregó la especialista.