Conforme a los criterios de Saber más

Arequipa afronta un ascenso brusco de casos por el virus del COVID-19. Desde hace tres semanas el número de contagiados y fallecidos se ha triplicado, informó a la prensa el director del Hospital Honorio Delgado, Richard Hernández. Según el reporte de ayer de la Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), hasta la fecha se han tamizado a 1´211.175 personas, de ellos 158.227 salieron positivos y se han registrado 2.586 fallecidos por causa del virus.

La fase más crítica en esta región sureña se presentó desde la segunda quincena de julio hasta la primera quincena de agosto del 2020. En ese periodo se detectaban más de 2.000 positivos diarios y hasta 51 fallecidos en 24 horas. Según el jefe del Comando Regional contra el COVID-19, Percy Miranda, hubo un descenso sostenido de los casos desde setiembre hasta la primera semana de enero del 2021. Por ejemplo, el 4 de enero se registró solo dos fallecidos y 287 nuevos contagiados, pero para la segunda semana las cifras se dispararon y en las siguientes, han seguido elevándose.

Así, según Epidemiología de la Geresa, el 13 de enero se reportó 11 fallecidos y 343 nuevos casos. El 19 de enero, 13 muertos y 522 nuevos contagiados. El 25 de enero hubo 14 fallecidos y 415 nuevos infectados. El último reporte del 27 de enero arrojó 15 fallecidos y 296 personas infectadas con coronavirus.

Este panorama puso en alerta a los médicos del Hospital Honorio Delgado Espinoza, designado como hospital COVID de la región.

“No solo preocupa el incremento de casos, ahora los pacientes están llegando con complicaciones respiratorias más severas. Están viniendo con saturaciones muy bajas, con 60%, 40% y hasta 35% que son incompatibles con la vida. Estos pacientes requieren oxígeno de alto flujo para sobrevivir. Una persona sana tiene saturación por encima del 92%”, indicó el jefe del Departamento de Medicina del Hospital Honorio Delgado, Alexis Urday.

El director del hospital COVID-19, Richard Hernández, informó que no hay camas UCI disponibles. Las 12 camas de la unidad de cuidados intensivos y las 13 de shock trauma están ocupadas. Ya no tienen capacidad para atender a los pacientes graves que llegan con insuficiencias respiratorias. Por esa razón están solicitando a las autoridades una cuarentena estricta para Arequipa, si no es posible una cuarentena total, al menos que sea de los sábados y domingos, para evitar el desborde de la capacidad hospitalaria.

Ante alarmante incremento de casos COVID, médicos piden que autoridades dispongan cuarentena para Arequipa (Foto: Leonardo Cuito)

Organización

El director Médico de la Gerencia Regional de Salud, Antony Tohalino, confirmó que en este rebrote la mayoría de los pacientes son jóvenes entre 30 y 50 años y con alta demanda oxígeno. Agregó que mientras las autoridades evalúan la decisión de la cuarentena, en el hospital Honorio Delgado habilitaron una Unidad Respiratoria de Cuidados Especiales con 35 camas para los pacientes que requieren alto flujo de oxígeno.

Asimismo, indicó que en el hospital no tienen ventiladores mecánicos, por lo que trabajarán con dispositivos. Tienen 100 cascos helmet (uno dura para tres pacientes), 20 mascaras snorkel y 13 wayrachis. Con estos equipos enfrentarán la segunda ola. Los únicos seis médicos intensivistas trabajarán de forma piramidal. Liderarán equipos conformados por neumólogos, cardiólogos, cirujanos, residentes, geriatras, para atender el mayor número de camas posibles.

Cuando los casos COVID descendieron, se aperturaron las especialidades del Honorio Delgado en las instalaciones del Hospital Universitario Pedro P. Díaz, para atender a pacientes de otras enfermedades. Ante el incremento repentino, la Geresa ha tomado la decisión de desactivar las especialidades y retraer a los médicos y enfermeras al hospital COVID. Se cerrará la atención especializada de Reumatología, Hematología, Cardiología y Endocrinología. Solo atenderá Pediatría.

“Estamos agotados, no hay vacaciones por la ley de emergencia, sin embargo, el personal sigue de pie. Hacemos el pedido a las autoridades para que Arequipa ingrese a una cuarentena estricta, no solo para salvaguardar la vida de la población sino también, la vida del personal de salud. Hay trabajadores que están renunciando por temor y cansancio. Para atender la segunda ola necesitamos 659 trabajadores que representan económicamente S/18 millones. Los recursos son limitados y no hay especialistas en el mercado”, explicó Antony Tohalino.

Oxígeno

El director del Hospital Honorio Delgado aseguró que está garantizando la dotación de oxígeno para los pacientes. El nosocomio cuenta con tres plantas de oxígeno. La empresa minera Cerro Verde donó una planta que produce 720 m3 de oxígeno al día y la cementera Yura donó otra planta que produce 480 m3 por día, mientras que la tercera fue instalada por el gobierno regional, la cual tiene una capacidad de producción de 813 m3 de oxígeno por día, además cuentan con un tanque recargable que tiene capacidad de 20.000 m3.

Al inicio de la pandemia este hospital solo contaba con un isotanque de 5.000 m3 de capacidad. Allí se almacenaba el oxígeno del proveedor y se distribuía a 35 camas; ahora ya cuentan con 460 camas con conexión a oxígeno. Antes de la pandemia este hospital demandaba 5.000 m3 de oxígeno al mes. En la primera ola, en el pico más crítico (julio – agosto) llegaron a consumir 80.000 m3. Para esta segunda ola, los especialistas estiman que la demanda sobrepasará esa cantidad.

“Antes el paciente llegaba al hospital a los primeros síntomas y recibía oxígeno, hasta 15 litros por minuto. Ahora el paciente se automedica, se compran la enoxaparina, ceftriaxona e incluso un balón de oxígeno y cuando tienen los síntomas comienzan a atenderse y así están varios días en su casa esperando mejorar. Cuando están graves recién van al hospital, en esas condiciones demandan mayor cantidad de oxígeno, desde 60 litros por minuto. Lo ideal es iniciar la terapia con oxigeno de manera precoz para que el pulmón no se dañe”, advirtió el jefe del Departamento de Medicina.

Atención

El hospital Honorio Delgado no tiene camas UCI, pero si dispone de camas hospitalarias con conexión a oxígeno para pacientes moderados. De las 350 camas, 120 están ocupadas. La jefa del Departamento de Enfermería, Lily Olivera, dijo que para esta segunda ola movilizó a su personal especializado (enfermeras intensivistas y emergencistas). Actualmente con apoyo del personal técnico se abastecen para atender a los pacientes hospitalizados, pero advirtió que, si se llega a ocupar el 100% de camas disponibles las enfermeras no estarán en la capacidad de dar todos los cuidados a los pacientes.

En Essalud cuentan con 59 camas UCI y todas están ocupadas. Además, en sus distintos establecimientos, disponen de 380 camas de hospitalización para pacientes COVID, de ellos el 80% está ocupado. Los profesionales de salud hicieron un llamado a la población, a cumplir rigurosamente las medidas sanitarias.

VIDEO RECOMENDADO