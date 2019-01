Arequipa: ministro de Agricultura mostró su rechazo a división de parcelas de Majes II

La propuesta del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, de dividir las parcelas del proyecto Majes Siguas II de 200 hectáreas a 5 y 20 hectáreas, no tiene el respaldo del Ministerio de Agricultura y Riego. El titular de este sector, Gustavo Mostajo, indicó que Majes II fue creado para desarrollar la gran agroindustria y el ministerio está apuntando a lograr ese objetivo.

Mostajo mostró su rechazo de dividir las hectáreas pues señala que se podría caer en el mismo error de Majes I. “El 83% de nuestra agricultura tiene menos de 5 hectáreas. Hablamos de una agricultura casi de subsistencia. El desarrollo del país, no solo de Arequipa, está en trabajar en modelos de negocio de forma asociada para tener una economía rentable”, manifestó.

- Proyecto -

Majes Siguas II es el proyecto agrícola más anhelado en la región Arequipa. Se pretende irrigar 38.000 hectáreas de los desiertos de Siguas para convertirlos en áreas productivas. En el 2010, se firmó el contrato con el Consorcio Angostura-Siguas para que lo ejecute por un monto de US$ 425 millones. En el 2015, el monto de inversión subió a US$ 550 millones. Ahora, se evalúa un adicional de US$ 110 millones que demandó el concesionario.

En la última campaña electoral, el actual gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, se comprometió a vender terrenos de 5 y 20 hectáreas para que los pequeños y medianos agricultores puedan adquirirlos. Ese compromiso lo volvió a recalcar este miércoles en la reunión que sostuvo con los congresistas y consejeros de la región. Es por ello que los agricultores de la zona piden que las parcelas sean más pequeñas y no de 200 hectáreas.

La alternativa que propone el ministerio a la demanda de los pequeños y medianos agricultores está en la asociatividad. Mostajo adelantó que en los próximos días estarán aprobando una política nacional de desarrollo agrario que contempla la asociatividad y la articulación del agricultor con el mercado. A través de Agro Banco otorgarán créditos a todos los agricultores que deseen adquirir las parcelas del proyecto Majes II.

Los requisitos son que los agricultores se asocien y que su modelo de negocio sea rentable. El ministro sabe que el sector agrícola está descapitalizado, es por ello que les facilitarán un préstamo con una tasa de interés baja. Además, comprometerán a los técnicos del ministerio para orientar en los planes de negocio a los pequeños agricultores.

Para que se puedan concretar estos compromisos primero se debe destrabar el proyecto que se encuentra suspendido desde agosto de 2017. Para encaminar el proyecto se están sosteniendo reuniones entre las autoridades regionales, los congresistas, consejeros regionales y el Ministerio de Agricultura.

Este jueves, el titular de la cartera llegó a Arequipa para reunirse con la autoridad regional a fin de buscar alternativas que destraben el proyecto.

