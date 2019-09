Arequipa: moradores del valle de Tambo reorganizarán paro contra Tía María

Este lunes en una asamblea popular en el distrito de Cocachacra, los pobladores del valle de Tambo acordaron reorganizar sus protestas contra el proyecto minero Tía María . Tras 71 días de paro indefinido la economía de las familias es insostenible, por ello los manifestantes pactaron laborar hasta el mediodía y protestar en las tardes.



Los voceros de los sectores de transportes, agricultores, comerciantes, ambulantes, construcción civil, pescadores, educación, ganaderos, asociaciones de viviendas expresaron que ya no pueden seguir más días sin trabajar. Luego de cuatro horas de debate quedaron en laborar hasta las 12 horas y luego parar todas las actividades.



El coordinador del valle de Tambo, Miguel Meza, explico que esta medida no es un retroceso para su lucha, solo se están organizando mejor para no perjudicarse ellos mismos. “El paro continúa, después de trabajar seguiremos con las marchas y las protestas. No permitiremos que ingrese la empresa Southern. Ahora estamos organizando una movilización a Lima para este 7 de octubre. Iremos un numeroso grupo a protestar en Palacio de Gobierno”, agregó.



Sobre la disposición del presidente de la República, Martín Vizcarra, para reunirse con un grupo de dirigentes y autoridades de Islay en Lima, Miguel Meza dijo que es un tema que no se ha tratado en la asamblea porque el compromiso del mandatario era llegar al Valle de Tambo y siguen a la espera de que cumpla su palabra.



Labores escolares.

Entre tanto las labores escolares en los distritos de la provincia de Islay se van normalizando. Desde la Ugel Islay reportaron que en el distrito de Cocachacra la asistencia escolar alcanzó este lunes al 88%, en Dean Valdivia al 80% y de igual forma en la Punta de Bombón con un asistencia de 80%.



Las autoridades educativas esperan que esta semana, con la medida que tomaron los pobladores, la asistencia del alumnado se regularice.