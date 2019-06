Arequipa: movimientos sociales se suman a comunidades que rechazan proyecto Tía María

Cerca de 15 organizaciones sociales de la ciudad de Arequipa se unieron para conformar la Coordinadora de Defensa del Valle de Tambo. Este colectivo se formó para dar respaldo técnico, legal y social a los pobladores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y La Punta de Bombón, quienes rechazan el proyecto minero Tía María.



La representante del grupo Pachamama, Dilvia Gálvez Salazar, explicó que se conformó la coordinadora para apoyar a los agricultores del valle y así evitar atropellos y abusos como ocurrió durante las protestas del 2011 y 2015, donde varios manifestantes están siendo procesados judicialmente contra la tranquilidad pública por protestar contra el proyecto minero.



El representante de Solidaria Perú, Arturo Salas, indicó que habrá un grupo de abogados que harán respetar los derechos de los pobladores y exigirán tanto la Policía y Fiscalía que respeten las leyes. Dijo que no permitirán la criminalización de la protesta “El proyecto Tía María es social y ambientalmente inviable, si el gobierno lo va imponer tendrá una convulsión social”, agregó.



La coordinadora tendrá una participación directa en las actividades que organicen los pobladores del Valle de Tambo. Tienen tres frentes de intervención. El frente legal, integrado por diferentes abogados, creará una oficina en la zona para informar a los pobladores sobre sobre sus derechos.



El frente técnico dará un soporte para que se sustente documentariamente y con argumentos el rechazo al proyecto minero. Ellos se encargarán de armar información técnica para la población que serán distribuidos por las redes sociales y medios de comunicación. El frente social participará activamente en las marchas y movilizaciones que convoquen los agricultores del valle. También volantes con información de la minera y de Tambo.



Actividades previstas

Las Juntas de Usuarios del Valle de Tambo convocaron a una reunión este jueves a las 17 horas en el distrito de Cocachacra. Ellos pidieron la participación del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica y los alcaldes de la provincia de Islay . Desde el Gobierno regional, hasta el cierre de esta nota, no habían confirmado la presencia de la autoridad en el valle.



Los agricultores adelantaron que si el gobernador no asiste a la reunión será declarado persona no grata, la misma advertencia dieron a los alcalde de la provincia. El coordinador del Valle de Tambo, Miguel Meza, indicó que en la reunión de mañana buscan sincronizar una misma posición frente a la mina.



“Nosotros no hemos pedido mesa de diálogo. Lo que pedimos es que el Ejecutivo no entregue la licencia de construcción a Southern Perú. Para eso queremos el respaldo de nuestras autoridades, para cuando venga presidente de la República y le digamos todos, no a Tía María”, agregó Meza.

