Arequipa: padre denuncia que su hijo fue víctima de tortura y violación en cuartel

Nicolás Tito Mamani es un profesor que tuvo que dejar su trabajo para encausarse en una lucha por salvar la vida y el honor de su hijo, un joven aficionado a la música que estudiaba en el Instituto Superior Pedagógico de Arequipa. Cursaba el cuarto semestre de Educación y los fines de semana prestaba servicio militar voluntario no acuartelado, en el Cuartel de Tiabaya.



Tito Mamani denunció que su hijo, cabo del Ejército Peruano, fue torturado con electricidad y también habría sido abusado sexualmente en el cuartel donde presta servicio los fines de semana. Este padre contó cómo ocurrieron los hechos.

A un año de realizar el servicio, el jueves 28 de febrero, a las 7 de la noche, se fue al cuartel. “Realizó el servicio el 1 y 2 de marzo, y el 3 regresó a casa totalmente desconocido, confundido. No podía pronunciar bien las palabras, me hacía señas. Estaba muy nervioso, me contó que fue torturado con electricidad y que no podía hablar de eso”, contó angustiado el padre.

Al siguiente viernes va el padre, su hijo y otros dos familiares al cuartel para preguntar a los encargados sobre lo que pasó. Ahí, según declaraciones del padre, los recibe el técnico EP Luis Amanqui Quispe, quien es responsable de la unidad, llama al comandante EP Gastón Chirinos. Le respondieron que no saben nada y habrían acusado al joven de ser un mentiroso.

- Temores -

“No denunciamos en ese momento porque no queríamos exponer la dignidad y honor de mi hijo, porque sufrió violación sexual”, indicó Tito.

Los encargados del cuartel le programaron una cita para el lunes 11 de marzo, en el Hospital Regional Militar, para que pase por un examen psicológico. La profesional, a quién la familia del joven señala que lo atendió, es la psicóloga Carmen Núñez. Ella concluyó que el joven estaba grave, que tenía trastorno de actitudes y que debía ser evacuado a Lima los más inmediato posible.

“La psicóloga me dijo que ese mismo día iba ser trasladado, o a más tardar el martes. Yo pregunté a mi hijo si quería viajar y me dijo que sí. Pero he sido engañado vilmente, la psicóloga solo tramitó los documentos para impresionarme. Lo que en realidad hizo es dilatar el tiempo. Mi hijo se quedó hasta el 20 de marzo en Arequipa y después de 10 días recién querían mandarlo y ahí es cuando me niego a que se lo lleven. Hay oficios”, indicó el padre del soldado.

Ese 20 de marzo, en el hospital, se le acercó al papá un comandante del Ejército para asegurarle que su hijo ya no sería trasladado a Lima a petición de él. Pero un doctor llamó a una fiscal para hacer un acta de lo que estaba pasando. Se redactó hasta tres actas porque se equivocaba mucho. Luego Tito se retiró del hospital creyendo que su hijo se iba a quedar.

“Cuando estoy en la combi, llamo a mi hijo para saber cómo estaba y me dijo que lo llevaban en la ambulancia al terminal, para ser evacuado a Lima. En ese momento sentí que mi corazón se paraba. Me fui al terminal y no me dejaron pasar a verlo. Tuve que comprar un pasaje y con lo que estaba puesto y una mochilita viajé a Lima. Cuando llegué al hospital Militar Central un oficial me dijo que esté tranquilo y que no me ponga saltón porque sería peor para mí”, agregó Tito.

El padre asegura que su hijo se encuentra internado en el Hospital Militar Central de Lima. Permanece sedado y está en un ambiente enrejado. A Tito no le permiten quedarse mucho tiempo. El profesor ha dejado su trabajo y comenzó una cruzada en busca de que liberen a su hijo del hospital Militar.

Más información La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar con fecha viernes 22 de marzo del año en curso ingresó la denuncia en contra del médico del Hospital Militar, Claudio Álvarez Lam, por el delito de Abuso de Autoridad, en donde se le imputa que se ha dispuesto el traslado del agraviado de manera arbitraria a la ciudad de Lima.

- Marchas -

En las últimas fechas, la familia realizó varias marchas para pedir al Ministerio Público que investigue el caso. Este martes sus compañeros, profesores y alumnos del Instituto Superior Pedagógico de Arequipa protestaron por la Plaza de Armas exigiendo que le den alta. Aseguran que no sufría de trastornos mentales.

Su profesor de banda, Alberto Cáceres, sostiene que era un chico responsable. “Es absolutamente falso que haya tenido esquizofrenia. Fue alumno mío, estuvo en la banda, era muy bueno. Nunca tuvo una actitud agresiva. Eso lo han provocado en el cuartel”, manifestó.

Sus compañeros lo defienden. “Era muy sociable y alegre. Era músico y deportista. Nunca hemos visto una actitud diferente. Teníamos un grupo whatsap, en uno de sus últimos mensajes nos dijo que era el último de su promoción del cuartel y luego nos enteramos que estaba mal en el hospital”, indicó María Chávez. La profesora de psicología del pedagógico, Doris Tejada, descarta que haya tenido esquizofrenia porque nunca manifestó los síntomas.

“Un alumno con esquizofrenia no hubiera llegado hasta el grado de especialidad que llegó. Las características de un esquizofrénico son muy resaltantes. El esquizofrénico hace su mundo, se aísla de su realidad, tiene ideas delirantes y sufre bastante de ansiedad. Era un chico sano, él presentó el proyecto de la banda en el pedagógico y por él lo tenemos”, declaró la docente.

- En investigación -

El Ministerio Público de Arequipa inició las investigaciones del caso. La denuncia formal ingresó el 22 de marzo en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter por el presunto delito de tortura y secuestro en agravio de la víctima.

El fiscal, Carlos Arias Lovón, ofició al Departamento de Investigación Criminal de Jesús María-Lince, vía correo electrónico, el documento mediante el cual se solicitó se practique el Reconocimiento Médico Legal al miembro del Ejército Peruano.

También ha solicitado se le practique el examen toxicológico ya que en la denuncia interpuesta por la hermana del agraviado, Milus Carol Tito Carcausto, se presume se le estaría suministrando medicamentos adversos a su tratamiento. El fiscal requirió al Hospital Central Militar la Historia Clínica de la víctima.

El Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Jaime Tomy López recibió a los familiares del agraviado y se comprometió a investigar hasta encontrar la verdad. Por lo pronto la familia presentó un Habeas Corpus ante el Tercer Juzgado de Arequipa y de Lima, para que den de alta y reciba tratamiento particular.