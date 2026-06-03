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La medida fue dictada a solicitud del Ministerio Público para la realización de diligencias urgentes. Foto: Andina
La medida fue dictada a solicitud del Ministerio Público para la realización de diligencias urgentes. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia, dictó cuatro días de detención preliminar contra dos médicos que son investigados por la muerte de un niño de 7 años luego de una intervención quirúrgica en el hospital Goyoneche en Arequipa.

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