El Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia, dictó cuatro días de detención preliminar contra dos médicos que son investigados por la muerte de un niño de 7 años luego de una intervención quirúrgica en el hospital Goyoneche en Arequipa.

La media fue dispuesta por la jueza Gladys Alvarez Quispe contra Alex Limache y Gonzalo Delgado, quienes afrontan una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo y comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado.

La detención fue requerida por el Ministerio Público por un periodo de siete días; sin embargo, el juzgado determinó reducirla a cuatro días con el fin de facilitar la realización de diligencias urgentes destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento del menor y establecer el nivel de responsabilidad de los implicados.

¿Qué pasó en el hospital Goyoneche?

El pasado 31 de mayo, el niño sufrió una fractura en la muñeca tras un accidente mientras jugaba en la calle. Luego fue llevado al hospital Goyeneche, donde se habría recomendado una cirugía de urgencia. Sin embargo, ambos médicos indicaron presunta falta de condiciones para realizar el procedimiento en ese establecimiento, fue derivado a una clínica particular, donde posteriormente perdió la vida.

En tanto, presidente del Cuerpo Médico del hospital Goyeneche, Willy Yanqui, indicó que, de acuerdo con el reglamento interno y los estatutos de la institución, los profesionales no deberían derivar o llevar pacientes del hospital hacia clínicas privadas o consultorios particulares, ya que ello podría constituir una falta ética