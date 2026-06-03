Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia, dictó cuatro días de detención preliminar contra dos médicos que son investigados por la muerte de un niño de 7 años luego de una intervención quirúrgica en el hospital Goyoneche en Arequipa.
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