La Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada intervinieron este martes las instalaciones del circo La Tarumba, ubicado en el sector de Vallecito, en el Cercado de Arequipa, luego de recibir una denuncia sobre el presunto uso de soldados del Ejército para el desmontaje de su carpa tras el fin de sus funciones.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de 25 efectivos del cuartel Mariano Bustamante, en el distrito de Mariano Melgar, habrían sido trasladados hasta el lugar para realizar trabajos de apoyo, vistiendo polos con el logotipo del circo.

Durante la diligencia, los agentes intervinieron también al coronel EP Marco Antonio Quispe Astete y al técnico Justo Palomino Quispe, señalado como conductor de la unidad militar utilizada.

Todos los involucrados fueron llevados a la sede de la Policía Anticorrupción para continuar con las investigaciones. Las autoridades buscan determinar bajo qué órdenes habrían actuado los efectivos y si se hizo uso indebido de recursos públicos.

En un comunicado oficial, la Tercera División del Ejército confirmó la presencia de personal de tropa en actividades ajenas a sus funciones y anunció la apertura de una investigación interna.

“La Inspectoría de la Tercera División del Ejército ha iniciado las investigaciones correspondientes (…) con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, señaló la institución.

El Ejército precisó además que colabora con las autoridades competentes y reafirmó su compromiso con el respeto a la ley.

“El Ejército del Perú garantiza que el empleo del personal de tropa se realice conforme a las normas y disposiciones legales vigentes, asegurando siempre el respeto de sus derechos y la correcta aplicación del marco jurídico que regula su servicio a la Nación”, indicó el comunicado.