Arequipa: posponen inicio de juicio oral contra ex alcalde Alfredo Zegarra El ex burgomaestre, 9 regidores y 3 ex funcionarios municipales son acusados de otorgar ilegalmente terrenos para la construcción en zona intangible.

La audiencia fue pospuesta porque el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte de Justicia de Arequipa dispuso que se notifique al procurador municipal como actor civil en el proceso (Foto: cortesía) Zenaida Condori