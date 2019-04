Arequipa: así se prepara Paucarpata para escenificar la pasión y muerte de Jesucristo 

Una de las principales actividades durante la Semana Santa en la región Arequipa es la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo, que se realiza en el distrito de Paucarpata. Esta actividad congrega a cerca de 10.000 espectadores, entre turistas nacionales y extranjeros.

Lo particular de esta drmatización es que se realiza en un escenario natural. Paucarpata, es el distrito de los andenes floridos, cuenta con un templo, una cumbre, andenes, olivos, calles antiguas y una Plaza que le dan vida y realismo a la representación.

► Semana Santa: 3.500 policías patrullarán las calles de Junín en feriado largo



► Áncash: policía de Alta Montaña estará alerta en nevados durante Semana Santa



Esta tradición empezó en la Semana Santa de 1980, cuando los jóvenes Boris Rodríguez, Urbano López y Raúl Salinas, de la parroquia de Jesús de Nazareno, convocaron a los vecinos para poner en escena la muerte de Jesucristo. Empezaron con 30 actores, ese año hicieron 12 escenificaciones con siete apóstoles, seis romanos y unas cuantas personas que hacían de la multitud.

Ha pasado 39 años y ahora son 140 actores principales y otra cantidad similar de acompañantes que actúan durante cinco horas. Ellos realizan 57 escenas en tres kilómetros de recorrido. Los integrantes del elenco se preparan con dos meses de anticipación. En febrero, se distribuyeron los libretos y ya se realizaron prácticas por actos. El jueves será la prueba final con todos los integrantes.

Ningún miembro estudió teatro, pero parecen actores profesionales. Urbano López, uno de los fundadores del grupo Jesús de Nazareno, dice que los actores son movidos por la fe y el amor a Jesús.

“La policía nos apoyará con 30 estudiantes de la Escuela de Suboficiales para que hagan de soldados romanos. Este grupo se sostiene con puras donaciones, principalmente de la municipalidad de Paucarpata. Estamos buscando que se declarare como patrimonio cultural porque ya es algo tradicional en nuestro distrito”, manifestó Urbano López.

- Actor principal -

Michael Pinto representa a Jesús por segundo año consecutivo. A sus 22 años, se toma muy en serio su papel. El estudiante de ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín no es un novato, actúa en el elenco desde los 14 años. Empezó como parte del pueblo, luego fue apóstol, romano y sacerdote.

A pesar de la experiencia no se confía, lleva su libreto a todos lados y lo repasa en sus tiempos libres. “El libreto es idéntico a lo que está escrito en la Biblia. Si me equivoco en algo, hago equivocar al resto y se genera una cadena de errores, por eso me preparo con gusto y responsabilidad”, agrega.

Michael no actúa solo, lo acompañan sus tres hermanos. El mayor (Luis) forma parte del pueblo porque no tiene mucho tiempo para practicar. Su tercer hermano (Alberth) hace del apóstol Juan y la menor de todos (Juliet) representa a la hija de Jairo que es resucitada por Jesús.

La escenificación de Jesucristo se realizará este Viernes Santo desde las 11:30 a.m. en el distrito de Paucarpata. Este año, el alcalde distrital, José Supo, se sumó al grupo de actuación. Su papel será revelado el día central.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe