Un grupo de 500 productores aproximadamente arrojó 50 sacos de arroz sobre la carretera Panamericana Sur, a la altura de la zona de Pucchun, en Camaná, Arequipa. Con esta acción bloquearon el tramo de la vía como una medida simbólica contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los agricultores reclaman que el masivo ingreso de arroz extranjero —como el de Uruguay, Brasil y Argentina— ha impactado fuertemente en los precios, ya que ha saturado el mercado nacional. El cereal del exterior ha provocado un excedente de 350 000 toneladas métricas correspondientes a las campañas agrícolas de los años 2025 y 2026.

Según los agricultores, el arroz extranjero ha provocado un excedente de 350 000 toneladas métricas en los años 2025 y 2026. Foto: Camaná Go

Denuncian acuerdos rotos en mesas de diálogo

Los representantes de los agricultores arroceros aseguraron que el Midagri ignoró los compromisos asumidos previamente en los espacios de concertación para proteger el producto peruano.

Martha Ruelas, presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes, detalló que ya se había llegado a un acuerdo con Midagri para suspender las importaciones de arroz por tres meses; sin embargo, ese compromiso no fue cumplido. A su vez, remarcó que también el Gobierno tambióen se comprometió en comprar 180 000 toneladas de arroz a los productores locales, pero no se hizo.

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El impacto económico en los molinos de Arequipa

La sobreproducción originada por la competencia extranjera recayó negativamente sobre los ingresos de las familias del campo, debido a que tuvo un impacto directo en la rentabilidad de las 30,000 hectáreas destinadas a este cultivo en la región, según las estadísticas de la Gerencia Regional de Agricultura.

Precio anterior por saco: S/ 160.00

Precio actual: entre S/ 100.00 y S/ 120.00

Agricultores arroceros bloquearon un tramo en la Panamericana Sur con el arrojo de arroz en la vía. Foto: Facebook/Camana Go

Según las denuncias de los agricultores, este desplome en el valor comercial ni siquiera logra solventar la inversión inicial de la siembra y los fertilizantes. Los gremios arequipeños anunciaron que radicalizarán sus jornadas de protesta en los próximos días si las autoridades del Midagri no ejecutan la compra inmediata de los excedentes pactados.