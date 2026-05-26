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El presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes detalló que ya se había llegado a un acuerdo con Midagri para suspender las importaciones de arroz por tres meses; sin embargo, ese compromiso no fue cumplido. Foto: captura Facebook/composición GEC
El presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes detalló que ya se había llegado a un acuerdo con Midagri para suspender las importaciones de arroz por tres meses; sin embargo, ese compromiso no fue cumplido. Foto: captura Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

Un grupo de 500 productores aproximadamente arrojó 50 sacos de arroz sobre la carretera Panamericana Sur, a la altura de la zona de Pucchun, en Camaná, Arequipa. Con esta acción bloquearon el tramo de la vía como una medida simbólica contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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