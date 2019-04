Arequipa: quejas y promesas en los 100 días de gestión del gobernador Elmer Cáceres

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, indicó que estos tres meses se dedicó a ordenar la casa. Dice que encontró una entidad donde se borraron la información de las computadoras y que quisieron quemar toda la sede para desaparecer documentación, pero que pese a las adversidades está trabajando.



“Nos exigen mucho. Son 100 días, tanta carga, tanto desorden, tanta corrupción. Estamos formulando 20 denuncias penales contra la gestión anterior (Yamila Osorio Delgado) y serán los jueces y fiscales que determinen los culpables”, indicó Cáceres Llica.



En su discurso de orden por los 100 días de gestión, realizó una serie de promesas. En el sector salud indicó que se destinó S/ 3 millones para equipamiento para el hospital Honorio Delgado Espinoza y para el hospital Goyeneche dio S/400 mil para equipos. Dijo que también asignarán S/10 millones para el plan de contingencia y para el próximo año iniciará la construcción del nuevo hospital.



--Más promesas--

Prometió ocho ambulancias y S/26 millones para medicamentos de todos los Establecimientos de salud de la región.

En Educación está construyendo dos instituciones educativas con un presupuesto de S/16 millones. Dijo que está formalizando los terrenos de tres asociaciones invasoras donde habitan 6.000 familias.



Cáceres Llica sostiene que las 137 obras que se ejecutan en la región esta siendo supervisado por la Contraloría.

Además, dijo que está ejecutando cinco obras por administración directa por un monto de S/47 millones. Hay nueve obras en marcha por medio de reconstrucción con cambios por S/79 millones.



El gobernador prometió la construcción de parques zonales en el Cono Norte. Entre otras promesas.



--Comentarios--

“No me corresponde hacer un juicio de valor, eso lo debe hacer la población. Quién tenga la fórmula mágica para resolver los problemas de la región en 100 días me parece totalmente desatinado. La visión que se ha trazado el gobernador es clara; ser la mejor región del país. Como alcalde espero un trabajo articulado”, indicó el alcalde de la municipalidad provincial de Arequipa, Omar Candia.



“Sabíamos que no tenía equipo y no tenía plan. No ha hecho nada en estos 100 días. No encuentro algo para reconocerle al gobernador. Hay una debilidad de su equipo de trabajo. Resalta más los conflictos con su vicegobernador. El desgobierno es una posibilidad en la región de Arequipa”, analista político, Jorge Bedregal La Vera.



“En estos 100 días él ha demostrado una absoluta inutilidad. No ha podido ni siquiera conformar un equipo de gobierno. Los que ha nombrado tienen peores acusaciones que él mismo. Yo no espero nada de este gobierno, pero lo que más preocupa es la indiferencia total de la población y de los políticos. Yo creo que él mismo (Elmer Cáceres) se va ir derrumbando ”, sociólogo, José Luis Vargas.