Arequipa: ¿Cómo se realizaron los dos simulacros por erupción volcánica?

Arequipa es la única ciudad que tiene tres volcanes en su cabecera. El primero, el Misti se encuentra en actividad; el segundo, el Chachani, es considerado potencialmente activo; y el tercero, Pichu Pichu, está extinto. Estas condiciones deberían motivar a pobladores a estar preparados.

Hasta hace 20 años no se contemplaba un simulacro por erupción volcánica que incluyera la evacuación de los pobladores que viven en zonas alto riesgo. No obstante, se realizaron dos simulacros: uno el distrito de Alto Selva Alegre (ASA), en mayo de 2009; y en Miraflores en noviembre del 2010.

En los archivos de la dirección regional de Indeci y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) están registrados estos dos únicos simulacros realizados en el país. En la primera experiencia fueron evacuados 149 pobladores de tres asentamientos humanos.

Para esa labor participaron 205 brigadistas y funcionarios públicos, 200 efectivos policiales, 50 soldados del Ejército y 14 profesionales del Ingemmet. Se utilizaron 10 camiones del Ejército, 4 vehículos de transporte público y 5 ambulancias. Se armaron 70 carpas.

-Segundo simulacro-



En el año 2010, Defensa Civil participaron 7 asentamientos humanos del distrito de Miraflores. En aquella oportunidad se movilizó a 290 pobladores al Estadio de Characato, donde se armaron 55 carpas familiares y equipadas. También se dispusieron 16 vehículos, entre buses, couster y camionetas.

El 27 de noviembre, a las 7 a.m., se tocaron las alarmas y la población tuvo 15 minutos para salir de sus casas para ubicarse en los puntos de embarque. Trabajadores de Defensa Civil recuerdan que hicieron una evaluación médica rápida antes de embarcarlo, a fin de que el grupo más vulnerable sea trasladado en movilidades especiales.

Desde las 7:45 a.m. hasta las 8 a.m. se embarcaron a las personas. Tenían 15 minutos para desplazarlos unos 5 kilómetros hasta el Estadio Unión para abordar los buses. A las 8:15 a.m. comenzó el traslado desde el Estadio hasta la Plaza Mayta Cápac hasta el albergue de Characato.

De acuerdo con el cronograma archivado en las instituciones, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. se realizó el desembarque y la distribución de espacios por cada asentamiento humano. A las 10:45 a.m. se realizó una charla de recuperación emocional mientras las autoridades recorrían el albergue. A las 11:15 a.m. entregaron refrigerios. A la a p.m. las autoridades dieron la orden de retornar a sus viviendas.

Ahora, 8 años después, Arequipa vivirá nuevamente un simulacro por erupción volcánica. La actividad será este domingo 22 de julio.

