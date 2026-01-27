A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció tras la fuga de la interna Viviana Rivadeneya Mariano, sentenciada por el delito de trata de personas y recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Arequipa.

El INPE detalló que el hecho ocurrió el lunes 26 de enero de 2026, aproximadamente a las 04:21 a. m. Ella permanecía internada en el hospital Regional III Honorio Delgado, tercer piso, cama 335-C, en el área de obstetricia, al encontrase en avanzado estado de gestación.

Las autoridades del penal informaron de manera inmediata a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se activen las acciones de búsqueda y recaptura respectivas.

También se informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales, según ley.

“El INPE reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, dicta el escrito.

¿Cuáles son las funciones del INPE?

El INPE es la entidad encargada de administrar el sistema penitenciario, garantizar la custodia y seguridad de los internos y ejecutar las penas dispuestas por el Poder Judicial, además de promover su resocialización y velar por el respeto de los derechos humanos en los penales del país.