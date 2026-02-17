Lluvia en Arequipa: rescatan a pasajeros de bus tras quedar atrapado en zanjón

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los pasajeros debieron subieron al segundo piso del bus para abrir la escotilla y esperar ser auxiliados. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Las intensas lluvias en la región Arequipa, desde el lunes 16 de enero, causaron que un bus interprovincial con más de 40 pasajeros quedara atrapado en el zanjón del intercambio vial de la variante de Uchumayo en el carril de salida de Arequipa con destino a Tacna, en el distrito de Cerro Colorado.

