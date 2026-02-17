Lluvia en Arequipa: rescatan a pasajeros de bus tras quedar atrapado en zanjón

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
TE PUEDE INTERESAR
- Evalúan cerrar ingreso a Montaña de Colores Vinicunca por lluvias intensas y nevadas en Cusco
- Huaraz alista febrero festivo: tradición, color y naturaleza impulsan el turismo en Áncash
- Viaductos en Javier Prado en suspenso: escenarios, alternativas y una comisión técnica que definirá su futuro
- Carnaval de Cajamarca: todas las alternativas para llegar por tierra y aire a la gran festividad
- Papa León XIV en Perú: las cuatro actividades que ya se preparan en Lambayeque para su visita
Seguir temas