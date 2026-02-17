Lluvia en Arequipa: rescatan a pasajeros de bus tras quedar atrapado en zanjón

Las intensas lluvias en la región Arequipa, desde el lunes 16 de enero, causaron que un bus interprovincial con más de 40 pasajeros quedara atrapado en el zanjón del intercambio vial de la variante de Uchumayo en el carril de salida de Arequipa con destino a Tacna, en el distrito de Cerro Colorado.

En las imágenes de América Noticias se ve cómo los pasajeros, entre mujeres, hombres y niños, subieron al segundo piso y salieron por la escotilla esperando ser rescatados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron con balsas para trasladarlos a un lugar más seguro.

El matinal precisó que el zanjón tiene un pequeño drenaje, sin embargo, no fue suficiente para desfogar el agua de las lluvias, llegando a alcanzar una altura de 1.60 metros.