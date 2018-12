Arequipa: estas son las obras que Elmer Cáceres debe culminar en su gestión

El electo gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, está obligado a culminar 12 obras emblemáticas que se encuentran en plena ejecución, luego de que ocupe el cargo que hoy ocupa Yamila Osorio.

Estas obras, destinadas principalmente a la construcción de carreteras y hospitales, están valorizadas en S/800 millones. Asimismo, diez de estas obras deben culminarse entre febrero y julio de 2019, entre ellas están el tramo II de la Variante de Uchumayo, Carretera Arequipa – Moquegua, la autopista de Cono Norte, puente La Joya, centro de salud Cocachacra y el proyecto Arma.

Las obras tienen presupuestos garantizados y el nuevo gobernador llegará a inaugurarlas. En el caso de los hospitales de Cono Norte y Mollendo, los trabajos culminarán en abril y mayo de 2020, respectivamente.

- Proyectos -

A estas obras se suman cuatros proyectos que Osorio está dejando con expedientes elaborados. Se trata de la represa de Casa Blanca, represa Tomagrande, el tramo Ramón Castilla del Puente Chilina y el nuevo hospital Goyeneche. En la elaboración de los expedientes se invirtió un promedio de S/10 millones.

No obstante, Elmer Cáceres manifestó durante su campaña que paralizará todas las obras para investigar las presuntas irregularidades que se han presentado durante la gestión de Osorio. Incluso, indicó que resolvería varios contratos porque han tenido adicionales y presuntos actos de corrupción.

Ante el inicio de un nuevo periodo de gestión regional y el riesgo que las obras queden paralizadas, Yamila Osorio, mediante un oficio (N°911) del 13 de diciembre, pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, la garantía de su continuidad y culminación. Envió la relación de las obras y solicitó que disponga un equipo de profesionales de distintos ministerios para que monitoreen su ejecución.

“Muchas veces me he cuestionado. Parece que se hubiera aplicado (el dicho) el que mucho abarca poco aprieta. En unos momentos me dije; quizá debí concentrarme en tres obras para estos cuatro años y no en más de 20 que están quedando y que no voy a develar las placas. Hemos dejado las posiciones personalistas y dimos paso a un banco de proyectos que Arequipa va poder exhibir al 2021”, señaló la gobernadora.

- Obras culminadas -

Durante la audiencia de balance de su gestión (2015-2018), Osorio presentó 12 obras concluidas. Entre ellas: Santuario de Chapi, terminal terrestre de Camaná, carretera Ayo – Huambo y los hospitales de Camaná, Cotahuasi y Chala.

Sin embargo, estos tres hospitales todavía no entrarán en funcionamiento. Se tiene que hacer la recepción de la obra (que tardaría dos meses), luego el proceso de liquidación (que puede ir entre uno y tres meses) y a ello se suma el proceso de contratación de personal.

Osorio también deja a Cáceres una deuda de S/100 millones que corresponden a obras que se ejecutaron mediante la modalidad de obras por impuesto; como es el Puente Chilina y el Módulo Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

