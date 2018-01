El sismo de 6,8 grados de magnitud que remeció la provincia de Caravelí (y que ha dejado hasta el momento un muerto y más de 50 heridos) ha sido uno de los más fuertes registrados en los últimos meses en Arequipa.



Tanto esta región como Lima concentraron cerca de la mitad de los 354 movimientos telúricos sentidos el año pasado por la población.



A continuación se presenta una lista con los sismos más fuertes registrados en Arequipa durante las últimas décadas.



Fecha: 6/08/1913

Lugar: Caravelí

Hora: 5:13 p.m.

Magnitud: 7,7 grados

Víctimas: 1 muerto y más de 7 heridos



Fecha: 24/08/1942

Lugar: Camaná, Aplao, Mollendo

Hora: 5:51 p.m.

Magnitud: 8,4 grados

Víctimas: 30 muertos



Fecha: 15/01/1958

Lugar: Tiabaya, Sabandía

Hora: 2:14 p.m.

Magnitud: 6,2 grados

Víctimas: 28 muertos y 133 heridos



Fecha: 13/01/1960

Lugar: Chuquibamba, Caravelí, Arequipa

Hora: 10:34 a.m.

Magnitud: 6,2 grados

Víctimas: 63 muertos y centenares de heridos



Fecha: 16/02/1979

Lugar: Chuquibamba y el valle de Majes

Hora: 5:08 a.m.

Magnitud: 7 grados

Víctimas: no especificado



Fecha: 23/05/2001

Lugar: Ocoña (Camaná)

Hora: 3:33 p.m.

Magnitud: 8,4 grados

Víctimas: 74 muertos, 2689 heridos



Fecha: 14/08/16

Lugar: Caylloma

Hora: 10 p.m.

Magnitud: 5,3 grados

Víctimas: 4 muertos y 68 heridos



Fecha: 17/07/2017

Lugar: Atico, provincia de Caravelí

Hora:9:05 p.m.

Magnitud: 6,3 grados

Víctimas: un muerto y tres heridos