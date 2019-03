Arequipa: suspenden operaciones en hospital Goyeneche por falta de equipo de esterilización

Los médicos del Departamento de Cirugía del hospital Goyeneche de Arequipa suspendieron las operaciones a los pacientes. La razón: el único equipo de esterilización (de instrumental médico) no funciona desde el pasado martes 26 de febrero.

El Centro de Esterilización cuenta con un equipo con capacidad de esterilizar 16 sets de instrumental en una hora. Este fue adquirido en el 2010, pero como funcionaba casi 12 horas al día se fue deteriorando poco a poco. Los trabajadores del hospital indicaron a este medio que en varias oportunidades ya había fallado. Ahora se requiere con urgencia uno nuevo.

Gloria del Carpio, personal Centro de Esterilización, mostró una pequeña máquina antigua que viene usando (provisionalmente) para atender las operaciones de extrema emergencia, como cesáreas. Este equipo antiguo tiene capacidad para esterilizar dos sets de instrumental en más dos horas. “En una sola operación se va todo el utensilio que hemos esterilizado en una mañana”, agregó.

El Goyeneche tiene 107 años. Es el hospital más antiguo de Arequipa y del sur del país. En su departamento de Cirugía hay 17 servicios (cirugía general y especialidades). En las cuatro salas que tienen disponibles realizan entre 15 y 18 operaciones a diario, programadas y de emergencia.

Antes de la suspensión de las cirugías existía un embalse de 250 pacientes que se encontraban a la espera de operarse. Los pacientes programados esperaban 15 días para entrar en sala y los que buscan un turno en cirugía hasta tres meses. Ahora la situación se agrava, ya que junto con el Honorio Delgado Espinoza son los dos únicos hospitales públicos donde se realizan operaciones especializadas.

La situación es insostenible, dice el jefe del departamento de Cirugía del hospital Goyeneche, Alejandro Sosa Gómez. No solo es Esterilización que ha colapsado, sino todo el departamento. “Tenemos 44 camas de 1950 que han sido acondicionadas. Faltan insumos para el centro quirúrgico. Las camas no tienen monitores, no hay aspiradores, ni coches para las personas con paro cardíaco. El ambiente es caótico, los pisos y las paredes antihigiénicos”, explicó.

Los médicos del departamento de Cirugía se han declarado en emergencia. Ellos exigen que la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, visite el Goyeneche, vea la situación y le brinde pronta solución. Se requieren entre S/50 millones a S/60 millones para atender las demandas del departamento de Cirugía.

El director del hospital, Mario Begazo, presentará Ministerio de Salud los documentos que acreditan el estado en el que se encuentra el hospital. Los médicos anunciaron la conformación de un patronato del Hospital Goyeneche si es que no reciben una inversión.

