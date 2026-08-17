El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dispuso la interrupción del tránsito entre los kilómetros 709 y 782 de la carretera Atico-Ocoña, en la región Arequipa, debido a varios derrumbes ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona.

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La restricción ha dejado varados por más de 12 horas a buses, camiones de carga y vehículos particulares. Provías Nacional informó que las labores de limpieza se retomarán cuando mejoren las condiciones climáticas.

Lluvias provocan derrumbes y obligan a cerrar tramo de la carretera Atico-Ocoña. (Foto: Captura / Canal N)

Los deslizamientos de rocas, lodo y piedras sobre la carretera comenzaron a registrarse desde la tarde del domingo 16 de agosto, debido a las lluvias y la intensa llovizna que afectan la región.

Según Provías Nacional, los sectores con mayor afectación corresponden a Quebrada Honda, entre los kilómetros 720 y 735, y La Planchada, entre los kilómetros 764 y 781.

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Kilómetro 709 de la Panamericana Sur en Arequipa se encuentra bloqueado debido a deslizamientos. Varios vehículos se encuentran varados



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La Unidad Zonal Arequipa de Provías Nacional venía realizando trabajos de remoción de los derrumbes con maquinaria pesada. Sin embargo, ante la caída de rocas en distintos puntos de la vía, se decidió suspender el tránsito para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

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La Policía de Carreteras efectuó el cierre del tramo Atico-Ocoña como medida preventiva. Provías Nacional recomendó a la población y a los transportistas evitar esta vía hasta que se restablezcan las condiciones seguras de circulación.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.