Carretera Atico-Ocoña permanece cerrada tras caída de rocas, lodo y piedras. (Foto: Captura / Canal N)
Carretera Atico-Ocoña permanece cerrada tras caída de rocas, lodo y piedras. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dispuso la interrupción del tránsito entre los kilómetros 709 y 782 de la carretera Atico-Ocoña, en la región Arequipa, debido a varios derrumbes ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona.

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