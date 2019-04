Arequipa: terminal informal de bus funciona en taller mecánico

La ciudad de Arequipa solo cuenta con cinco terminales terrestres autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Estos son el Terminal de Corattsa, El Terrapuerto, Terminal Flores, Plaza Norte y Las Joyas del Sur. Este último fue observado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) debido a que incumple con todas las especificaciones técnicas que se requieren.

Pese a ello, existen estaciones o paraderos informales que funcionan como terminales de buses. Se estima que hay más de cinco en la ciudad. Uno de ellos opera en el kilómetro 8,5 de la Avenida Jesús, en el distrito de Paucarpata. Es una mecánica que se ubica al costado del grifo Chambilla. De ahí, los días lunes, miércoles y viernes salen los buses de la empresa Sotur Express para Moquegua, específicamente hacia el distrito de Ichuña. Los boletos se venden en el primer piso de la casa. A veces el grifo hace de estacionamiento y los pasajeros abordan el bus en plena calle, sin ningún tipo de control.

A una cuadra, en otra vivienda se venden los pasajes para Moquegua los días martes, jueves y sábados. El abordaje se realiza también en la calle. Los vehículos tampoco pasan por una inspección o revisión.

El ex jefe de la Unidad Desconcentrada de la Sutran en Arequipa, Rolando Santa Cruz, quién desempeñó el cargo hasta hace dos meses, indicó que esos terminales eran ilegales, no tenían autorización del Ministerio de Transportes porque no cuentan con las condiciones.

Desde el área de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Paucarpata manifestaron que esos locales no cuentan con licencia para funcionar como terminales terrestres. Funcionarios de la comuna verificarán si los propietarios han tramitado alguna licencia de agencia o de taller mecánico.

Otro terminal informal identificado por la Sutran es el que se ubica en el cruce de la Vía de Evitamiento y la avenida Aviación. Desde un gran terreno salen unidades hacia Puno. Este servicio tiene licencia de funcionamiento, pero no cuenta con autorización del MTC para ser un terminal terrestre, debido a que tampoco cumple con las especificaciones técnicas.

- Sin fiscalización -

El ente encargado de la fiscalización de buses es la SUTRAN, pero los inspectores solo realizan su trabajo en terminales formales. Ellos fiscalizan que cada unidad cuente con los elementos de seguridad (extintores, botiquines, entre otros implementos) antes de partir.

“Lo que está pasando es que los transportistas formales que tienen habilitación para el servicio de transportes, no para terminal, están haciendo uso y abuso de las calles, canchones, talleres y sitios para estacionarse y dar sus servicios. Ellos deben ir a los terminales que están autorizados, pero no lo hacen –dicen ellos- por aminorar el precio de los pasajes”, señaló Rolando Santa Cruz.

Otro problema que afronta la Ciudad Blanca son las minivanes informales que hacen servicios a ciudades de otras regiones. Existen terminales que tiene autorización de la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa; como Gratersa y terminal Misti, pero para embarque y desembarque de pasajeros que viajan al interior de la región Arequipa. Sin embargo, también suelen ofrecer viajes a Puno y Juliaca.

Además de estos, existen unos cinco terminales informales de minivan que brindan servicio interprovincial. El Comercio solicitó una entrevista con el gerente regional de Transportes, Grover Delgado Flores, para que pueda explicar el trabajo de fiscalización que se realiza, sin embargo esta no se concretó.

