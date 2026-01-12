Arequipa tiene 133 obras paralizadas: Universidades destacan cuáles deben ser las prioridades de la región al 2031

Ante la proximidad de las elecciones generales, regionales y municipales, las universidades de Arequipa elaboraron una hoja de ruta que será entregada a los candidatos para que lo usen como base técnica para sus planes y propuestas de gobierno. La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) junto a la Universidad Católica Santa María (UCSM) y la Universidad Católica San Pablo (UCSP) crearon una comisión técnica denominada Agenda para el Desarrollo de Arequipa que analiza la situación actual de la región y plantea propuestas viables para impulsar el desarrollo de Arequipa. La Hoja de Ruta (2026 – 2031), elaborada por esta comisión, propone a las próximas autoridades destrabar obras paralizadas desde hace varios años.

“En Arequipa tenemos 133 obras paralizadas. Las principales causas son las deficiencias en los expedientes técnicos, las controversias contractuales, la falta de liquidez y la debilidad en la gestión pública. Si quisiéramos delimitar las principales causas diríamos que el origen de todas ellas es la corrupción”, señaló José Suárez Zanabria, miembro del comité ejecutivo de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa.

- Prioridades -

De todas las obras paralizadas, la Hoja de Ruta plantea destrabar al menos las siete emblemáticas. El Hospital de Camaná, que está estancado desde hace casi 10 años con expediente técnico reactivado en el 2025. El Centro de Salud Maritza Campos (Cerro Colorado), que está detenido por deficiencias técnicas, afectando a más de 100,000 personas. El Centro de Salud de Cotahuasi que tiene un 86% de avance y está parado por observaciones estructurales.

También recomiendan sacar adelante el Proyecto de Irrigación Chachas - Ñahuira que solo tiene 5% de avance y está paralizado por irregularidades técnicas. La Carretera Arequipa - La Joya, que viene de hace dos gestiones y se encuentra con 89% de avance con contrato resuelto en septiembre del 2025.

El Proyecto Majes Siguas II, obra emblemática del sur peruano, que viene desde el 2010 y que fue transferida al gobierno nacional el año pasado; y el Puente Umapalca, que beneficiará a más de 300 mil habitantes del cono sur de la ciudad de Arequipa.

“Las 133 obras paralizadas no son todas del gobierno regional. Hay obras de Reconstrucción con cambios, del gobierno nacional, de las municipalidades. Nosotros ya hemos destrabado los hospitales que quedaron truncos, además de carreteras. El deseo de esta gestión es destrabar todos los proyectos paralizados, pero algunos son bastante complejos. Si está en un arbitraje o proceso judicial no se puede intervenir. Ese es el problema”, declaró a El Comercio la vicegobernadora regional, Ana María Gutiérrez Valdivia.

- Proyectos privados -

Las universidades también apuestan por los proyectos del sector privado para generar crecimiento económico y empleo en la región. El documento recomienda a las próximas autoridades impulsar los proyectos mineros Zafranal (US$ 1.900 millones) y Tía María (US$ 1.802 millones). Asimismo, promover el desarrollo del Hidrógeno Verde como fuente energética para el sur e impulsar el turismo sostenible e inclusivo Arequipa–Colca, Cotahuasi, Ruta del Loncco, etc.

Y como nuevos proyectos que deben tomar en cuenta en la futura gestión, la Hoja de Ruta propone la creación del Tren Eléctrico de la ciudad de Arequipa, la autopista Ica - Arequipa (Panamericana Sur) y la vía del Loncco y el mejoramiento de la Vía 54.

Como acciones inmediatas, los técnicos y profesionales de las universidades demandan la implementación de calles seguras con iluminación inteligente y videovigilancia, el fortalecimiento del patrullaje mixto (PNP + serenazgo), la implementación de las juntas vecinales y la creación de un observatorio de seguridad ciudadana para Arequipa.

El vicerrector Académico de la UNSA, Luis Ernesto Cuadros Paz, señaló que los candidatos llegan con un determinado programa y propuesta y luego hacen cosas completamente diferentes y nadie pide cuentas.

“Las tres universidades que somos socias, no basta con presentar la propuesta, esos proyectos tenemos que articularlo con un equipo multidisciplinario para que tenga línea de trabajo. Tenemos que hacer un permanente seguimiento. Tenemos que hacer el esfuerzo de acercamiento del Estado, la academia y la empresa. Como universidad debemos acreditar a nuestros mejores ingenieros y crear un staff para que revisen todos los proyectos”, agregó Cuadros Paz, invitando a que las demás universidades que operan en Arequipa (16) se sumen a esta iniciativa.

La Hoja de Ruta (2026 – 2031) fue presentada este jueves en la ciudad de Mollendo (Islay) ante diversas autoridades locales y representantes de la sociedad civil. En los próximos días el comité ejecutivo de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa entregará el documento a los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados, y posteriormente a los postulantes al gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales de la región.