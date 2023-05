El Ministerio Público confirmó la causa de muerte de los 27 trabajadores de la mina Yanaquihua, el último sábado, luego de un incendio en el socavón: intoxicación por monóxido de carbono. Las indagaciones preliminares indican que un cortocircuito habría comenzado el incendio, aunque Fiscalía ya abrió investigación para dar con los responsables y conocer la causa exacta.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, llegó a Arequipa para supervisar las acciones que las autoridades están tomando tras el incendio y no descartó negligencia. “Lo que vamos a certificar es que hayan estado con los equipos que corresponden. De hecho, es que ha habido alguna negligencia en el momento en que hubo el accidente , que es lo que debe salir en los informes y se tendrán que hacer las acciones que correspondan para determinar a los responsables”, declaró a TV Perú.

Recordemos que la mina Yanaquihua, ubicada en el distrito homónimo, en la provincia de Condesuyos, tiene diversas concesiones mineras, el siniestro se dio en Esperanza I, donde se practica pequeña minería y se extrae oro. Esta opera con contratistas que realizan servicios de exploración. El tercero que brindaba los servicios de la empresa era Sermigold E.I.R.L.

Familiares pedían información a las afueras de la mina luego del siniestro.

Según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los representantes legales de la mina Yanaquihua son Maria Virginia Samaniego Alcántara, gerente general (desde febrero del 2017), y Mirus Mixan Mas, apoderado (desde mayo del 2022).

Por esta misma plataforma, El Comercio pudo conocer que Samaniego Alcántara es también gerente general de las empresas Adgeminco S.A.C, Minera Alpacay S.A.C, Minera Cerro Rico S.A.C y Minera La Soledad S.A.C. Además, apoderada de SKR Consulting. Por su parte, Mirus Mixan Mas es, además, apoderada de SKR Consulting.

El Comercio intentó conseguir una entrevista con la mina Yanaquihua, pero no fue posible. En un último comunicado sostuvieron que “en este momento estamos totalmente enfocados en apoyar y dar la tranquilidad posible a las familias de nuestros trabajadores que fueron victimados por este lamentable accidente”.

Por su parte, la empresa Sermigold, la cual inició actividades en el 2014 y tiene domicilio fiscal en Arequipa, tiene como gerente a Leandro Tito Huamani Urday. Según Sunat, las actividades económicas que ejerce esta empresa son: transporte de carga por carretera, explotación de otras minas y canteras y extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos.

Hasta el momento, la empresa Sermigold no ha emitido ningún comunicado sobre el accidente.

Investigaciones en curso

Hasta el lunes por la tarde, personal fiscal se encontraba realizando las diligencias necesarias para esclarecer la muerte de los 27 trabajadores. Fiscalía indicó que recabarán las declaraciones de los representantes de la minera Yanaquihua, representantes legales de la contratista e información respecto a los protocolos de seguridad, procedimientos, registro de trabajadores, entre otra documentación.

La Fiscalía Provincial de Condesuyos abrió una vestigación preliminar contra los que resulten responsables del deceso los trabajadores del socavón minero de Yanaquihua y dispuso las diligencias necesarias.

El domingo, el fiscal a cargo, Giovani Mattos, solicitó la presencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para investigar las condiciones en las que se encontraban los trabajadores. Estos habían sido contratados por la empresa tercera, Sermigold, por lo que Sunafil tendría que realizar las investigaciones con ellos.

Por el contrario, a quien corresponde fiscalizar la mina es al Gobierno Regional (Gore) de Arequipa. Al ser una minera pequeña, el Gore es el responsable; pues el Ministerio de Energía y Minas solo fiscaliza mineras medianas o grandes.

Sin embargo, como publicó El Comercio en informes anteriores, la situación de supervisión en la región Arequipa es crítica. El mismo gerente de Energía y Minas del Gore Arequipa, Yakir Rozas, indicó que el área de fiscalización solo cuenta con cuatro personas y una camioneta para las más de 17 mil personas autorizadas para actividades mineras .

Además, sostuvo que “según antecedentes de años pasados”, no se había realizado una inspección a la mina Esperanza I ni a la empresa Sermigold. Esto contradice un comunicado del Gore, emitido el domingo, donde mencionó que habían pasado inspección técnica de seguridad en noviembre del año pasado.

El mismo gobernador regional, Rohel Sánchez, declaró a la prensa que “hemos revisado el marco legal y no nos permite asignar recursos para la fiscalización. Es lo que hemos conversado con el ministro que se pueda dar un marco legal”. Agregó que: “tenemos [recursos], pero son limitados”.

El alcalde de Yanaquihua, James Casquino, pidió que “la inspección se realice como se debe, sin parcializaciones del Ministerio Público, para ver y darle solución en el grado de responsabilidad que tenga la empresa y esto no vuelva a ocurrir en otra oportunidad”. Asimismo, solicitó más presencia de la gerencia regional de Energía y Minas para supervisar la zona.

Comunicado de Yanaquihua

En un informe anterior, este Diario explicó que según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), registro donde se encuentran las empresas mineras en proceso de formalización, el derecho minero “asunción tres” - donde sucedió el siniestro - se encuentra en estado suspendido .

Ante esto, la empresa indicó, mediante un comunicado, que, en efecto, Esperanza I opera en el derecho minero “asunción tres”. Sin embargo, “la Concesión Minera Asunción No. 3 y la empresa cuentan con sus instrumentos de gestión ambiental al día y vigentes”.

El comunicado dice que con fecha 4 de agosto del 2014, mediante Resolución Sub Gerencial regional No. 094-2014-GRA/ARMA, de la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa se aprobó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo- IGAC-. Agrega que de acuerdo a lo establecido en el DS No. 018-2017-EM, los pequeños productores mineros que cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados se encuentran autorizados a funcionar en las concesiones mineras de las que dependan su titularidad.

Familias recogieron los cuerpos de los fallecidos

Desde las 6 p.m. del lunes, familiares recogieron los cuerpos de los fallecidos del Instituto de Medicina Legal de Arequipa donde se realizaron las autopsias de ley correspondientes. La labor especializada estuvo a cargo de cinco equipos de Medicina Legal y ocho fiscales penales.

Los familiares de uno de los fallecidos en el trágico incendio en Yanaquihua, pidieron justicia y aludieron negligencia por parte de la empresa minera. (Foto: Hugo Curotto GEC)

Tras la identificación de los cuerpos, se procedió a entregarlos a los familiares acreditados, informó el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Ciro Alejo Manzano. La necropsia confirmó que la causa de muerte era asfixia por monóxido de carbono.

Afuera de la morgue, familiares pidieron a las autoridades continuar con las investigaciones para conocer a los responsables de esta tragedia. Asimismo, aseguraron que, hasta el momento, la empresa estaba cumpliendo con los gastos funerarios de los 27 trabajadores.