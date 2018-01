Arequipa: transportistas inician mesa de diálogo tras levantar huelga

Transportistas de las 15 empresas que hacen servicio en los distritos de Cayma y Paucarpata, en Arequipa, levantaron la huelga que sostenían desde el lunes último. Ayer, en horas de la tarde se instaló una mesa de dialogo entre funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y los representantes de los transportistas.



La presidenta de la empresa Villa América del Sur, Patricia Flores, indicó que se definieron los cuatro puntos que se abordarán. Estos son: la adjudicación de la cuenca C-7, que incluye la ruta al distrito de Paucarpata; y la adjudicación de la cuenca C-3, que corresponde a Cayma.



El tercer punto es la derogatoria de la ordenanza municipal 1076 que indica que una vez firmados los contratos de adjudicación de rutas con las empresas ganadoras, el resto de vehículos dedicados a dar servicio de transporte urbano tendrán que dejar de circular.



En el cuarto punto tratarán la legalidad del Sistema Integrado de Transportes (SIT), que, a decir de los transportistas, tiene varios vicios e irregularidades en su proceso de licitación.



-Proyecto-

La primera vez que se habló de un proyecto que ordenara el transporte en Arequipa, fue en el 2001. Han pasado 17 años y hasta ahora no se llega a implementar el SIT. Esta propuesta, que pretende generar una reforma total del transporte, incluye la licitación de rutas y la construcción de intercambios viales junto al mejoramiento de las vías ya existentes.



La concesión de rutas va de traspié en traspié. A fines del 2010, en la gestión del ex alcalde Simón Balbuena, la municipalidad provincial entregó la buena pro de una ruta troncal y dos alimentadoras a los consorcios T Masivo y AQP Masivo. Cuando Alfredo Zegarra Tejada asumió la alcaldía, desconoció ese proceso y convocó a una nueva licitación de rutas.



Los juicios y los reclamos no tardaron. Se venía un pago millonario por indemnización a los consorcios. En pleno proceso la MPA llegó a una conciliación con las empresas que habían ganado la buena pro y se retiraron esas rutas de la licitación. No obstante, otros transportistas interesados en esas rutas, adquirieron las bases y actualmente realizan protestas.



-Dialogo-

El alcalde provincial, Alfredo Zegarra, indicó que conversará con los transportistas para ver hasta qué punto pueden ceder, pero advirtió que el SIT no tiene retroceso. “A estas alturas, cuando se están firmando los contratos y se está por iniciar la etapa pre operativa del SIT, hay reclamos que debieron hacerse al inicio”, apuntó.



Hasta el momento ya se firmaron contratos con dos empresas, de las 12 que ganaron la buena pro para operar en las rutas del SIT. La suscripción de los contratos restantes debe culminar antes de fin de mes.



Por lo pronto, la firma de contrato de las cuencas C-7 y C-3 queda en espera mientras dure la mesa de diálogo. El asesor legal de los transportistas, Mijail Bayton, dijo que estos asumieron el compromiso de no realizar ninguna paralización mientras dure la negociación.