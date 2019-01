Arequipa: vicegobernador regional sostiene que se siente excluido de la actual gestión

La relación entre el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y su vicegobernador, Walter Gutiérrez Cueva, no es la mejor en estos momentos. Este último dijo que se siente excluido de la gestión y que no le permiten participar en las decisiones que se toman sobre los proyectos importantes. Por ello, anunció que se pasa al bando de la fiscalización.

Walter Gutiérrez, quien preside la agrupación política Unidos por el Gran Cambio, pasó este miércoles un incómodo momento en la reunión que sostuvo el gobernador con los congresistas, consejeros regionales y autoridades, por el proyecto Majes Siguas II. Cuando solicitó tomar la palabra, el gobernador se la negó.

Al término de la reunión, el vicegobernador mostró su fastidio por la actitud de Elmer Cáceres. Cuestionó las designaciones de los gerentes y funcionarios de confianza. Dijo que recomendó convocar a los profesionales arequipeños, pero no fue tomado en cuenta. Por el contrario, agregó que Cáceres Llica designó a amistades que tienen denuncias y que por los cuestionamientos los ha tenido que retirar.

Gutiérrez Cueva cree que si Elmer Cáceres continúa con esa actitud no durará mucho en el cargo, y que si por algún motivo se repite la figura de la crisis presidencial (Pedro Pablo Kuczynski –Martín Vizcarra) en la región, dijo que el único que lo puede remplazar es él, pues sostuvo que se encuentra preparado para tomar las riendas del gobierno regional.

“Arequipa se sentiría satisfecho con el trabajo de este empresario. Soy un hombre de decisiones, que no le teme al trabajo y que sabe cuáles son los retos de Arequipa. Si a mí me hubiese tocado gobernar, desde el primer día ponía un equipo A, es decir, gente técnica, profesional y con moral. Yo los hubiera presentado en conferencia de prensa, y si alguien tenía algo, en conferencia lo sacábamos”, manifestó.

Por otro lado, dijo: “Creo yo que detrás de la esposa del alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, (en la dirección de Copasa) hay un intercambio político. Porque hay un proyecto político para que en el 2022 Omar Candia sea el próximo gobernador regional”, agregó.

Por el momento, al no tener decisiones ejecutivas, el vicegobernador se encarga de recibir a los dirigentes sociales, a los alcaldes de zonas alejadas y a personas que buscan una cita con el gobernador y que no son atendidas. Gutiérrez Cueva dijo que esperará los 100 días de silencio que dispuso Cáceres y si no encuentra cambios reales en la gestión anunciará las medidas que tomará.

