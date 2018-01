El otro argentino que recorre Sudamérica [FOTOS]

Libre y sin tener que rendir cuentas a nadie, Claudio Díaz recorre Sudamérica desde el 2013. El argentino de 43 años de edad abandonó en aquel año su trabajo de chofer de camión y, en su pequeña combi, una volkwagen blanca, empezó a recorrer su país.

Claudio nació en un pueblo llamado José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Su padre es también chofer, su madre ama de casa y es el tercero de cuatro hermanos. Según él, era la oveja negra de la familia.

Claudio terminó la educación primaria con ayuda de sus profesores y siempre le gustaron los autos, pero la gran atracción que sentía por viajar y conocer nuevos lugares pudo más.

Luego de conocer su país, partió hacia Bolivia, luego a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México y, con ayuda de amigos que hizo en su trayecto, se fue hasta Cuba. Ahora, está de regreso.

Para subsistir y continuar con su viaje, vende postales en las ciudades donde descansa. Con eso, reúne dinero para el combustible y comida. Dice que no necesita más. “La vida es como tú la quieres vivir. Uno tiene que hacer siempre lo que le gusta y lo que le hace feliz. Yo soy feliz viajando con Trompa”, dijo.

Trompa es una perra que rescató en Lima hace tres años. Desde que la hizo subir a su combi, nunca más la dejó. Son amigos inseparables. En cuatro ocasiones se perdió y tuvo que postergar su viaje hasta encontrarla. Ahora, ella tiene una placa con una identificación.

Claudio carga siempre cuatro llantas de repuesto que ya están viejas, además una pequeña cocina a gas, unas ollas y servicios para una persona.

Han soportado sol, lluvia, hambre y sed. Lo que más cuidan en su casa móvil es el combustible, la energía y el agua. No tienen horario. Se acuestan cuando están cansados y despiertan cuando el sol les da. Claudio tiene dificultad para saber qué día es hoy. No lleva reloj, ni calendario. Dice que no lo necesita.

Pasó la Navidad en Ecuador y el Año Nuevo en las playas de Máncora. Le animaba la idea de ir hasta Puerto Maldonado para conocer al papa Francisco, pero es un misterio incluso para él saber dónde amanecerá mañana.

*Con la colaboración de Zenaida Condori.

