Atan cabos en Arequipa: interrogan a presunta banda dedicada a la venta de bebes

El Ministerio Público sigue buscando pruebas contra la presunta banda criminal dedicada a la venta de bebes en Arequipa. Este miércoles, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada examinó documentos lacrados, revisó los contactos y contenidos de los celulares incautados, verificó las pertenecías requisadas y tomó las declaraciones de las catorce personas detenidas en una megaoperación este martes.

Según la fiscalía, la banda Los Desalmados del Tráfico Humano habría tendido una red que incluía captadores de gestantes vulnerables, clínicas e incluso funcionarios del registro civil. Este martes, 260 policías y 20 fiscales allanaron nueve viviendas, cuatro consultorios, una clínica y dos tópicos clandestinos y rescataron a una menor de cinco meses que habría sido vendida por sus padres por S/4.000.

Entre los detenidos está la presunta cabecilla Cinthia Tello Preciado, de 32 años, y su conviviente, el ex director de la policía y general en retiro Raúl Becerra Velarde, de 61 años. De este ex oficial se afirma que sería colaborador de la organización.

La investigación a esta banda empezó en mayo pasado. La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera, señaló este miércoles que el Ministerio Público había pedido al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados, y gracias a las escuchas lograron identificar a los integrantes.

— ¿Trato diferenciado? —

La mayoría de detenidos permanecía hasta este miércoles con una orden de detención preliminar (por 10 días) en las carceletas de las comisarías de Miraflores, El Porvenir, Mariano Melgar y Alto Misti.

No obstante, según varias fuentes de este Diario, el trato que ha recibido el general (r) Raúl Becerra ha sido distinto al del resto de detenidos. En su traslado no le colocaron un chaleco antibalas con la inscripción de “detenido”, ni le pusieron grilletes. Además, luego de asistir a la audiencia de control de identidad, en la Corte de Justicia de Arequipa, Becerra no fue trasladado en un camión de la PNP a una carceleta. Él fue conducido en una camioneta roja hasta un inmueble de la urbanización Avidge, en Cayma, donde pasó la noche. El resto de detenidos sí durmió en las comisarías.

Asimismo, en los informes que manejan las dependencias policiales (donde están los 13 detenidos) no figura el nombre de Becerra.

El jefe de la IX Región Policial, el general PNP Walter Ortiz, fue interrogado este miércoles por la prensa sobre el trato que recibe Raúl Becerra en esta investigación. El general dijo que así lo ha dispuesto la fiscalía. No obstante la fiscal a cargo de la investigación, Rosmery Mendoza, dijo a El Comercio que la custodia de los detenidos es responsabilidad de la policía y que el único requerimiento fiscal fue que no permanezcan juntos todos los detenidos.

— Casos poco frecuentes —

La trata de personas es un crimen cada vez más visible en el país. En los últimos años, el Ministerio del Interior –a través de la Dirección General para la Seguridad Democrática– y organizaciones como CHS Alternativo han puesto de relieve los riesgos de este delito complejo que se denomina como la esclavitud del siglo XXI.

Según la estadística policial, la mayor parte de casos de trata de personas están vinculados con la explotación sexual de las víctimas. Así lo demuestran, por ejemplo, las numerosas intervenciones de la policía y el Ministerio Público en la zona conocida como La Pampa, en Madre de Dios. Allí se han encontrado a centenares de jóvenes explotadas en bares y prostíbulos sostenidos por el dinero de la minería ilegal.

En cambio, los casos de trata relacionados con venta de niños son mucho menos frecuentes. El año pasado, por ejemplo, solo el 0,8% de las denuncias que recibió la PNP por trata de personas (725 en total) fueron por el presunto tráfico de menores. Un informe de CHS Alternativo publicado en el 2013 (con datos del 2012) también señala que el 1% de los casos de este delito tiene que ver con la venta de niños.

Un hecho reciente de presunto tráfico de bebes ocurrió el 27 de diciembre del 2017. La policía arrestó a Liliana Aldave Oliden, de 38 años, en una clínica de Jesús María. Ella había ofrecido dinero a una gestante a cambio de su bebe. La madre aceptó el trato, en un primer momento, porque tenía problemas económicos. Luego se arrepintió.

Antes, en abril del 2017, la policía rescató en Chorrillos a un niño de 2 años que había sido entregado por su madre a una pareja. Según la policía, ellos también se aprovecharon de la pobreza de la mujer.

- De modelo a presunta traficante de niños -

Cinthia Carolina Tello Preciado, una piurana de 32 años, es sindicada por el Ministerio Público como la cabecilla de Los Desalmados del Tráfico Humano. Ella es una conocida modelo y productora de reinados de belleza. Ostentaba una vida acomodada en Arequipa.

Tello tenía buenas relaciones con estilistas de la Ciudad Blanca, autoridades y empresarios. No obstante, desde el martes que fue arrestada, varios de ellos han marcado distancia a través de las redes sociales. Asimismo, durante la madrugada de este miércoles, las tres cuentas de Facebook (dos públicas y una personal) de la investigada fueron eliminadas de Internet.

“Ella, junto a otras empresas organizaron, el año pasado, las actividades del aniversario del distrito. Ellos hicieron un buen trabajo. Somos conocidos [con Tello], no tenemos una amistad fortalecida”, dijo el alcalde distrital de Yanahuara, Elvis Delgado.

Cinthia Tello se hacía llamar Carolina Preciado en el circuito del modelaje y los desfiles de Arequipa. Ella es madre de una niña de aproximadamente 7 años.

Además, la bebe de 5 meses que fue encontrada en su casa –y que ahora es cuidada en un albergue del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)– tenía un documento de identidad con su apellido y el de su conviviente, el general (r) Raúl Becerra Velarde. Esto da pie a la fiscalía para considerar que la presunta mafia tenía nexos con funcionarios del registro civil.

