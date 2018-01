Avanza la instalación del sistema de alerta sísmica en la costa

Tras el fuerte movimiento sísmico que golpeó a Arequipa el domingo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó ayer que la implementación del sistema de alerta temprana ante sismos sigue avanzando en su primera etapa, que consiste en la instalación de sensores a lo largo del litoral del país.



Así lo confirmó a El Comercio el presidente de IGP, Hernando Tavera, quien explicó que en los últimos meses se han instalado al menos dos sensores por cada región costera, desde Tumbes hasta Tacna. Para Lima y Callao, estos instrumentos se ubican en las islas San Lorenzo y Hormigas de Afuera.



¿Cómo funcionan? Cuando ocurra un sismo en el mar, su onda será detectada primero por los equipos del IGP, los cuales enviarán la alerta a las autoridades y finalmente a la ciudadanía. En el caso de la capital, se prevé que esto se dé entre 8 y 10 segundos antes de que el movimiento llegue a la costa.



Tavera dijo que, a fines de este mes, el IGP iniciará la segunda etapa de la implementación del sistema, que corresponderá a la coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para evaluar cómo se difundirá la alerta temprana. “Es probable que sea a través de bocinas o megáfonos en la ciudad, como en México”, dijo.



Contradicciones

El domingo último, a través de Facebook, el IGP difundió la magnitud del sismo en Arequipa a las 4:26 a.m., es decir, ocho minutos después de haberse registrado. El protocolo de esta entidad establece que sus técnicos tienen un plazo máximo de diez minutos para enviar la data a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra, para evaluar la ocurrencia de un tsunami, y al Indeci, para la mitigación del riesgo. Esas instituciones son las responsables de emitir las alertas a la población.



Sin embargo, la DHN descartó la alerta de tsunami en nuestro litoral recién a las 4:35 a.m. mediante sus redes sociales; Indeci informó esto a las 5:19 a.m. Incluso, esta entidad anunció inicialmente que se había “confirmado” una segunda víctima mortal en Arequipa tras el sismo, lo cual fue desmentido.



Al respecto, la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, reconoció ayer en RPP que “fallaron los canales de comunicación” durante la emergencia. No obstante, la primera ministra Mercedes Aráoz la contradijo y afirmó que no reconocía “ningún error de comunicación por parte del Gobierno” tras el sismo en el sur del país.