La ballena jorobada joven que varó en una playa en la provincia de Islay, en Arequipa, falleció según se pudo conocer este jueves. Funcionarios de la Municipalidad de Deán Valdivia verificaron la falta de signos vitales del cetáceo durante las primeras horas de la madrugada.

El mamífero marino de 16 metros encalló en la playa y fue encontrada miércoles a las 6:00 a.m. en el litoral del distrito de Deán Valdivia. Decenas de pescadores artesanales y pobladores de la zona acudieron rápidamente al sector costero para brindar ayuda al espécimen.

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Los rescatistas utilizaron palas y telas resistentes para retirar la arena pesada y mover al cetáceo hacia el océano. Las intensas olas de la marejada y el gran peso del ejemplar obstaculizaron los constantes esfuerzos de la comunidad local.

La falta de soporte acuático provocó severos daños internos en la fisiología del animal debido a la presión sobre sus órganos. Personal técnico de la sede del Instituto del Mar del Perú en Camaná llegó al lugar tras varias horas para evaluar la condición de la especie.

Las observaciones biológicas de Instituto del Mar del Perú (Imarpe) indicaron que el espécimen mostraba un estado de desnutrición severa antes de llegar a la orilla. Las revisiones médicas descartaron la existencia de heridas producidas por redes de pesca o colisiones con embarcaciones en el cuerpo del mamífero.

La Municipalidad Distrital de Deán Valdivia desplegó personal de serenazgo para custodiar la playa y asegurar el área del hallazgo. Los científicos recopilarán fotografías georreferenciadas y datos anatómicos del cuerpo para elaborar el informe oficial sobre las causas del fallecimiento.

El personal de la comuna pidió a la ciudadanía y a medios mantener distancia del cadáver del animal, respetar a la criatura y evitar interferir. Esto mientras se realizan estudios para determinar los motivos del encallamiento de la ballena.