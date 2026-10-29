La ballena varada no pudo ser rescatada y se confirmó su deceso esta mañana. (Foto: Imarpe)
La ballena varada no pudo ser rescatada y se confirmó su deceso esta mañana. (Foto: Imarpe)
Por Redacción EC

La ballena jorobada joven que varó en una playa en la provincia de Islay, en Arequipa, falleció según se pudo conocer este jueves. Funcionarios de la Municipalidad de Deán Valdivia verificaron la falta de signos vitales del cetáceo durante las primeras horas de la madrugada.

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