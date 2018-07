Candidato arequipeño que repartió cerveza fue sancionado con más de S/ 120 mil

El pasado 24 junio, el candidato a la provincia de Arequipa por el movimiento regional Arequipa Renace, Omar Candia, repartió cervezas en una actividad organizada por la asociación de comerciantes pequeños de la región, en el Complejo Deportivo Soma.

Luego de que video donde el candidato sale realizando esta actividad circulara por redes sociales, los inspectores del Jurado Electoral Especial (JEE) tomaron el caso de oficio y hallaron la infracción.

Omar Candia entregó botellas de cervezas a los ciudadanos, cuando, de acuerdo con la Ley N°28094, los candidatos están prohibidos de efectuar la entrega o promesa de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros obsequios, con recursos del candidato o de la organización política.

Para el JEE, Candia cometió una infracción y le otorgó un plazo de 7 días hábiles para que pague la multa. Además, le advirtieron que, de reincidir, el también alcalde del distrito de Alto Selva Alegre será excluido del proceso electoral.

La resolución no ha quedado consentida. Candia dijo a El Comercio que tiene tres días para apelar y sostuvo que hay inconsistencias en la resolución emitida (N° 00857-2018-JEE-AQP/JNE). Aclaró que la cerveza tiene una valor menor a 0.3 UIT y que es un bien de consumo inmediato. Por tanto, no habría ninguna sanción.

"Hemos estado en una actividad proselitista, yo no he comprado la cerveza. Ya lo dije que es una conducta política incorrecta que no volverá a ocurrir. Si hablamos jurídicamente no hubo falta y la resolución tiene contradicciones. Vamos a apelar", indicó Candia.

Para el candidato, la multa impuesta es exagerada y que no existe proporcionalidad. “Por la entrega de cervezas, que no superan las tres cajas, no se puede poner una multa de más S/120 mil. Es irracional y totalmente desproporcionado. Es imposible que pueda pagarlo y menos en 7 días. Mis ingresos promedio como alcalde y docente universitario no superan los S/6 mil", agregó.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe