Más de 250 hectáreas se incendiaron en las faldas del Chachani, uno de los tres volcanes que custodian la ciudad de Arequipa. De acuerdo al informe que dio el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, el fuego fue reportado a las 9:45 de la mañana del pasado sábado en la zona de Cabrerías en el distrito de Cayma. Pese al esfuerzo conjunto de los serenos de la municipalidad, brigadas del COER, INDECI, SERFOR y SERNANP, además de los bomberos y soldados de la Tercera División de Ejército, no se ha podido controlar el incendio que continúa expandiéndose por la ladera del volcán.

El incendio lleva casi tres días sin ser controlado y amenaza los bosques de queñuales y la biodiversidad de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Los fuertes vientos y la falta de accesos dificultan las labores de extinción, mientras las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

El jefe del COER, José Antonio Carrera, indicó que actualmente las condiciones no favorecen el trabajo de extinción del fuego, por lo que acordaron continuar las labores en la madrugada de este martes para controlar y liquidar las llamas. “Estamos evaluando el impacto del incendio para solicitar ayuda a la Fuerza Aérea con un helicóptero”, indicó a El Comercio.

El especialista en meteorología y climatología del Senamhi, José Luis Ticona, explicó a este medio que entre el 19 y 26 de noviembre las condiciones atmosféricas son propicias para la propagación de incendios forestales. En la zona del volcán Chachani, la temperatura llega a los 27 grados y los valores de humedad bajan hasta el 20 %. “Al ser una zona árida y seca, y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, es complicado poder controlar un incendio. En las madrugadas el viento baja a 20 kilómetros por hora”, agregó Ticona.

El incendio lleva casi tres días sin ser controlado y amenaza los bosques de queñuales y la biodiversidad de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Los fuertes vientos y la falta de accesos dificultan las labores de extinción, mientras las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI - Arequipa), Carlos Nacarino, en entrevista con El Comercio, señaló que la gran dificultad es la falta de acceso al lugar del siniestro. No hay una vía. El fuego se expande por pendientes y quebradas peligrosas donde no pueden ingresar las brigadas, de ahí que insiste en el apoyo aéreo para apagar los puntos de calor.

El jefe de la Compañía de Bomberos Arequipa, brigadier Juan Antonio Córdova, indicó a este medio que en caso de incendios forestales trabajan de manera diferente a los estructurales.

El incendio lleva casi tres días sin ser controlado y amenaza los bosques de queñuales y la biodiversidad de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Los fuertes vientos y la falta de accesos dificultan las labores de extinción, mientras las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

Responsabilidad y daño.

Esta emergencia que tiene en alerta a los ciudadanos en Arequipa habría sido provocada por personas irresponsables. El alcalde distrital de Cayma, Juan Carlos Linares, señaló ante los medios locales que durante una inspección en la zona encontró botellas de licor, ollas, cucharones, guantes y otros enseres. “Han venido hasta aquí, han hecho su fogata, han cocinado irresponsablemente. Esto tendrá que ser investigado por la policía”, declaró la autoridad local.

El encargado de Incendios Forestales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en Arequipa, Álvaro Cárdenas, visitó la zona esta mañana y explicó a este medio que el incendio ha dañado flora y fauna de gran valor. Pastizales, Ichu, Tola, Pajonal Andino y Cactáceas. Pero lo que más les preocupa es que el fuego está llegando a la zona de los Queñuales, un bosque clave para la captación de agua declarado como vulnerable.

“También se afectó la fauna, roedores, lagartijas, culebras y arañas. El incendio no solo ingresó a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, sino que está llegando a la zona núcleo, un espacio rico en biodiversidad donde hay pumas, vicuñas, huanacos, zorros. Se necesita que más personas apoyen y también helicópteros”, dijo a El Comercio, Álvaro Cárdenas.

El especialista de la Organización de Gestión de Destino (OGD) del Valle de los Volcanes en Arequipa, Mateo Lira, califica como una tragedia el incendio en el Chachani. En conversación con El Comercio, señaló que la zona afectada por el incendio es un ecosistema de gran valor para Arequipa en términos ecológicos e hidrológicos. Las más de 250 hectáreas de matorral andino incineradas no solo representan la pérdida de vegetación, sino que también provocan la alteración de todo el sistema ecológico. Desapareció el sotobosque que protege el suelo, retiene humedad, aporta nutrientes y favorece la infiltración del agua.

“Al desaparecer esta cobertura, aumenta la exposición del suelo a la radiación y al impacto de las lluvias. En el caso de los queñuales, aunque sobrevivan algunos árboles adultos, la pérdida de plántulas y juveniles puede comprometer la continuidad del bosque durante décadas. La degradación del suelo afecta su porosidad, estructura y capacidad de infiltrar y almacenar agua, alterando los procesos que contribuyen a la recarga de acuíferos. Se necesita evaluar qué especies y qué sectores fueron afectados, medir el estado del suelo, proteger las queñuas sobrevivientes, y, en general, recuperar el matorral nativo”, señaló Mateo Lira.

Incendios en Arequipa

El incendio que actualmente continúa activo en el volcán Chachani no es el único registrado en Arequipa. En junio hubo un incendio forestal en el distrito Yura, que ha sido catalogado como el más grande registrado históricamente en Arequipa. Se controló en cinco días y dañó más de mil hectáreas de ecosistema altoandino. El administrador técnico forestal y de fauna silvestre de SERFOR - Arequipa, Luis Felipe Gonzáles, explicó que el daño fue incalculable.

El incendio lleva casi tres días sin ser controlado y amenaza los bosques de queñuales y la biodiversidad de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Los fuertes vientos y la falta de accesos dificultan las labores de extinción, mientras las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

De acuerdo al registro de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, los incendios forestales son el segundo tipo de emergencias que se registra en la región, después de las lluvias intensas. En lo que va del año se han presentado 75 incendios en toda la región, siendo agosto (19), septiembre (15) y octubre (24) los meses con más eventos.

El incendio lleva casi tres días sin ser controlado y amenaza los bosques de queñuales y la biodiversidad de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Los fuertes vientos y la falta de accesos dificultan las labores de extinción, mientras las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

Solo este 2026 se destruyeron 6,422.48 hectáreas en toda la región. De las ocho provincias, lidera la lista Arequipa con 2,259.01 hectáreas dañadas; le sigue La Unión con 2,008.35 hectáreas destrozadas. Luego está Caylloma con 1,173.23 hectáreas y después, Condesuyos y Castilla con 607.60 hectáreas y 372.29 hectáreas, respectivamente. El último en la lista es Caravelí con solo dos hectáreas afectadas.

En el acumulado desde el 2020 hasta la fecha, se han registrado 1,337 incendios y el fuego arrasó con 45,506.03 hectáreas en toda la región.

El incendio lleva casi tres días sin ser controlado y amenaza los bosques de queñuales y la biodiversidad de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Los fuertes vientos y la falta de accesos dificultan las labores de extinción, mientras las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

En el 2020 se reportaron 327 emergencias que afectaron 8,555.07 hectáreas y en 2021 fueron 316 incendios que dañaron 10,380.15 hectáreas. En el 2022 se registró la mayor cantidad de incendios forestales de los últimos seis años; fueron 413 que destrozaron 11,413.94 hectáreas.

En el 2024 los siniestros descendieron a 107 incendios, afectando 3,834.61 hectáreas, mientras que en el 2025 fueron 99, con un daño de 4,900.39 hectáreas.

El encargado de Incendios Forestales del SERFOR en Arequipa, Álvaro Cárdenas, aseguró que en todos los casos los incendios fueron provocados por personas irresponsables. Pese a la magnitud del daño, la fiscal Carolina Cáceres de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Arequipa, indicó a este medio que en su despacho solo hay tres casos que se investigan por incendios de bosques. Sobre el incendio en las faldas del volcán Chachani, señaló que “no es delito contra el medio ambiente”, porque en el lugar no se afectó a un bosque.