Cuatro temblores fueron reportados esta madrugada en la costa de Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Tres de estos ocurrieron al sur del distrito de Lomas, zona afectada el pasado 14 de enero por el sismo de 6,8 grados que dejó 2 muertos y más de 70 heridos.



El primer movimiento se registró a la 1:03 a.m. a 58 k.m de esta localidad y alcanzó los 4,8 grados. Tuvo una profundidad de 30 kilómetros.



Hora y media más tarde un nuevo movimiento, de 3,9 grados de magnitud, afectó la misma zona y tuvo una profundidad de 68 kilómetros.



En tanto, el tercer sismo alcanzó los 3,7 grados y se produjo a las 3:24 a.m. a 14 kilómetros al oeste de la localidad de Atico, en la provincia de Caravelí. Tuvo una profundidad de 39 kilómetros.



El último movimiento sísmico en la región alcanzó la misma magnitud y ocurrió a las 5:41 a.m a 34 kilómetros al sur de Lomas, con una profundidad de 42 kilómetros.