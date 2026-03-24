Resumen

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Calle Santa Catalina de la ciudad de Arequipa. Foto: GEC
Calle Santa Catalina de la ciudad de Arequipa. Foto: GEC
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Por Zenaida Condori Contreras

Cada cinco años los ciudadanos peruanos eligen a un nuevo mandatario. Las elecciones presidenciales revelan las simpatías políticas de cada región. Arequipa no solo se ubica entre los departamentos con más electores, sino que también determina la agenda política en el sur del país. Sus decisiones y postura política marcan la historia del Perú.

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