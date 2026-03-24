Cada cinco años los ciudadanos peruanos eligen a un nuevo mandatario. Las elecciones presidenciales revelan las simpatías políticas de cada región. Arequipa no solo se ubica entre los departamentos con más electores, sino que también determina la agenda política en el sur del país. Sus decisiones y postura política marcan la historia del Perú.

Aquí un repaso político de Arequipa en las elecciones presidenciales en los últimos 25 años.

Así votó Arequipa

En las Elecciones Generales del año 2000 participaron nueve partidos políticos. A nivel nacional estaban habilitados 14,567,468 electores. El partido Perú 2000, liderado por Alberto Fujimori, obtuvo el 49.8% de votos, mientras que Perú Posible de Alejandro Toledo consiguió el 40%. Somos Perú de Alberto Andrade solo alcanzó el 3% de los votos. Pasaron a segunda vuelta Fujimori y Toledo.

Para ese proceso electoral en Arequipa, las preferencias políticas también estaban divididas, con una ligera inclinación hacia Toledo Manrique. El número de electores llegaba a 680,616 votantes, de los cuales el 13% no asistió a sufragar. En la primera vuelta, el 47 % (266,233) de los arequipeños apoyó a Alejandro Toledo, mientras que el 46 % (260,929) respaldó a Alberto Fujimori. El tercer lugar lo ocuparon los votos blancos y nulos (28,681) y el resto de partidos tuvo menos del 3% de los votos válidos.

En la segunda vuelta, el ausentismo aumentó. El 15% de electores arequipeños no fue a emitir su voto. Según la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registrados en Infogob, Alberto Fujimori obtuvo el 74% (266,462) de los votos y Alejandro Toledo solo llegó al 26% (93,592). De acuerdo a los resultados proclamados del JNE, 216,976 arequipeños anularon su voto y 4,494 votaron en blanco.

“Esas cifras eran poco creíbles. Arequipa era oposición a Fujimori. En 1997, Alberto Fujimori llegó a la ciudad para inaugurar los Juegos Bolivarianos en el estadio Monumental de la UNSA. Repartieron entradas gratis al sector medio y bajo; muchos prefirieron venderlas. Fujimori sufrió un revés. Cuando lo anunciaron, la gente lo abucheó y silbó largo rato. Fujimori no pudo decir su discurso. El estadio estaba repleto de antifujmoristas, cerca de 50 mil arequipeños. Esa era muestra de que Fujimori no tenía el apoyo en las cifras electorales que se mostraron después”, explicó a El Comercio el decano del Colegio de Historiadores de Arequipa, Rubén Pachari.

Cabe recordar que, en esa segunda vuelta, a nivel nacional, Fujimori ocupó el primer lugar con 6,041,774 votos; el segundo lugar fue para los votos nulos con 3,531,730 y Toledo quedó en tercer lugar con 2,086,208 votos.

Otra señal de que Arequipa no simpatizaba con Fujimori fue la participación significativa que tuvo en la marcha de los cuatro suyos. Rubén Pachari recuerda que Toledo tuvo un gran respaldo de los arequipeños que también protestaron contra la reelección de Fujimori. Desde esa época la mayoría de los electores arequipeños son antifujimoristas “de eso no hay duda”, argumenta el historiador.

Nuevo proceso

Para las Elecciones Generales 2001 se presentaron ocho agrupaciones políticas. El número de electores arequipeños subió ligeramente a 697,456 y, pese a ello, el 13 % no acudió a votar.

Los dos partidos que obtuvieron mayor cantidad de votos en Arequipa fueron Perú Posible de Alejandro Toledo, que sacó el 46% (247,405) de votos, y Unidad Nacional, liderada por Lourdes Flores Nano con 21% (113,427). En tercer lugar, quedó el Partido Aprista Peruano de Alan García Pérez con 19% (103,438) de los votos válidos.

Sin embargo, en el conteo del acumulado nacional, los que obtuvieron más votos y pasaron a segunda vuelta fueron Perú Posible y el Partido Aprista. En esa jornada electoral volvió a ausentarse casi la misma cantidad de votantes que en la primera vuelta. De los arequipeños que fueron a sufragar, la mayoría le dio su voto a Alejandro Toledo con el 67% (357,515), mientras que Alan García solo llegó al 33% (117,201). A nivel nacional ganó Toledo.

“En Arequipa Toledo gana con un respaldo importante, pero al año Arequipa se volteó contra Toledo. (En campaña había prometido no privatizar las empresas eléctricas). Como presidente, hace la venta de las empresas de electricidad; Arequipa se rebela y hace que retroceda el gobierno. Con el arequipazo, el respaldo a Toledo desapareció”, declaró a este medio el decano del Colegio de Historiadores de Arequipa.

Otros vientos

En el 2006, para las elecciones generales se presentaron 20 fórmulas presidenciales, más del doble de la elección pasada. En Arequipa el número de electores también creció a 770,535 y la asistencia a los locales de votación aumentó. Solo el 9% de los votantes habilitados no se presentó a sufragar. De hecho, en todas las regiones del sur, excepto Cusco y Apurímac, tuvieron una participación de más de 90% de sus electores.

Los votos de los arequipeños se dividieron entre todos los candidatos presidenciales. Sin embargo, Unión por el Perú de Ollanta Humala Tasso se llevó el 48% (303,467) de los votos, mientras que Unidad Nacional de Lourdes Flores Nano alcanzó el 21% (134,347). En tercer lugar, quedó el Partido Aprista de Alan García con el 16% (98,526) y, detrás del candidato, los votos blancos y nulos (75,101).

“Arequipa apoyó a Ollanta Humala no por una posición ideológica de izquierda, sino por una tradición contestataria. Lo que apoyó Arequipa son posturas que están a la izquierda de. En ese momento Ollanta estaba a la izquierda de quién era la candidata de los ‘ricos’ (Lourdes Flores) y a la izquierda de un Alan García que se había transformado completamente al del año 85”, explicó a este medio el sociólogo y catedrático de la UNSA, José Luis Ramos.

En el conteo nacional, García le sacó ventaja a Flores Nano y pasó a segunda vuelta con Humala. Para la segunda jornada electoral, los arequipeños se inclinaron por Ollanta Humala; el 65% (417,236) le dio su voto. Alán García obtuvo el 35% (229,071). A nivel nacional ganó Alan García, convirtiéndose por segunda vez en presidente del Perú, y Lourdes Mendoza fue la primera mujer en ser elegida como vicepresidenta de la república. Fue también la primera presidenta mujer, aunque solo por un día, el 15 de enero de 2007, cuando García se encontraba en Ecuador en una visita oficial.

El apoyo de los arequipeños

En las Elecciones Generales 2011 compitieron 11 partidos. Para ese periodo Arequipa tuvo un padrón electoral de 892,068 electores. El interés por ir a votar bajó ese año; casi el 12% no fue a sufragar.

Los dos partidos que más votos concentraron fueron Gana Perú, encabezado por Ollanta Humala Tasso con el 48% (348,717) de votos, y Alianza por el Gran Cambio, liderado por Pedro Pablo Kuczynski con 26% (188,867). En tercer lugar, muy por debajo, estuvo Fuerza 2011 de Keiko Fujimori con el 11% (83,179).

En el conteo nacional, Keiko Fujimori desplazó a Kuczynski y se quedó con el segundo lugar. En la segunda vuelta, los arequipeños nuevamente apostaron por el partido de Ollanta Humala, que sacó 66% (487,419), mientras que Keiko Fujimori tuvo el 34% (252,103) de respaldo. Fue elegido presidente Humala Tasso.

“Hubo momentos en que Arequipa apoyó posturas diferentes. No sé si Ollanta realmente era una candidatura de izquierda. Lo que sí es cierto, Arequipa ha tenido un fuerte sesgo antifujimorista. Y eso no fue casual, viene desde los años 90’. En esa época Arequipa fue la región con mayor desempleo”, indicó a El Comercio el catedrático de la UNSA.

Cambio de colores

En las elecciones de 2016 se admitieron 14 listas presidenciales. Para ese proceso, Arequipa superó el millón de votantes (1,035,654) pero el interés por ir a sufragar no era del total; el 14% no asistió a cumplir su deber.

Ese año los votos estuvieron fragmentados; no hubo un partido con mayoría que alcanzara más del 45% de votos como en elecciones pasadas. Los tres partidos más votados fueron Peruanos Por el Kambio de Pedro Pablo Kuczynski que obtuvo el 27% (210,224) de votos. Arequipa fue la única región donde ganó PPK. Ni siquiera ese resultado se vio en Moquegua, de donde provenía su vicepresidente, Martín Vizcarra, exgobernador regional. En Moquegua, PPK ocupó segundo lugar, después de Verónika Mendoza. En el sur, Mendoza lideró en votos.

En Arequipa, quedó en segundo lugar el Frente Amplio de Mendoza con 26% (197,452) de votos y en tercer lugar Fuerza Popular de Keiko Fujimori con el 24% (184,918). Pasaron Fujimori y PPK. En segunda vuelta, Kuczynski le sacó ventaja, de lejos, a Fujimori. PPK obtuvo el 68% (567,834) de votos arequipeños y Fuerza Popular el 32% (272,361). En Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, la ventaja de PPK sobre Fujimori fue similar, casi del doble de votos.

“En Arequipa hay un tercio que es de izquierda, un cuarto que es de derecha no fujimorista y un centro que va viendo quién está en el menú electoral. El factor de cohesión de PPK era el antifujimorismo. La izquierda de Verónika Mendoza de la diversidad sexual, en ese momento, no era compatible con la izquierda de Arequipa. Cuando se tocó definir en la segunda vuelta, creo que ese sentimiento antifujimorista ha sido muy importante en los resultados”, argumentó a El Comercio el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la UCSP, Carlos Timaná.

En ese proceso, Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones por 41,057 votos de diferencia. Las elecciones más ajustadas de la historia electoral del Perú. PPK sacó 8,596,937 votos y Fuerza Popular 8,555,880. Hubo 1,040,502 votos nulos y 149,577 votos en blanco.

Elecciones en medio de la crisis

Kuczynski gobernó casi dos años y renunció en marzo de 2018. El vicepresidente, Martín Vizcarra, tomó el cargo y se quedó hasta noviembre de 2020, cuando fue vacado. Luego asumió la presidencia Manuel Merino, que permaneció solo cinco días. Francisco Sagasti fue designado presidente y fue quien culminó el mandato.

En medio de la pandemia se realizaron las elecciones presidenciales de 2021. En ese proceso participaron 18 listas presidenciales. En Arequipa, 1,145,268 ciudadanos estuvieron habilitados para votar, pero pese a ello tuvo el ausentismo más alto de los últimos procesos. El 21% de los electores no fueron a cumplir su deber.

Los partidos con más aceptación en Arequipa fueron Perú Libre de Pedro Castillo Terrones con el 32% (256,224) de los votos; le siguió Avanza País de Hernando De Soto con 19% (148,793). El tercer lugar fue para los votos en blanco y nulos: 13% (106,532); en cuarto puesto quedó Acción Popular, liderado por Yonhy Lescano con el 11% (88,705). En quinto lugar, estuvo Renovación Popular de Rafael López Aliaga con 9% (71,053); en sexto puesto quedó Juntos Por el Perú de Verónika Mendoza con el 7% (55,269). En séptimo lugar fue para Fuerza Popular de Keiko Fujimori con el 5% (40,216).

En el conteo de los votos nacionales, los partidos que pasaron a segunda vuelta fueron Perú Libre y Fuerza Popular. Para la segunda votación, los arequipeños se inclinaron, en su mayoría, por Perú Libre con el 65% (558,085) y Fuerza Popular sacó el 35% (302,622). Fue elegido presidente Pedro Castillo Terrones.

La diferencia entre el primer y segundo lugar fue de tan solo 44,263 votos. Pedro Castillo obtuvo 8,836,380 votos, mientras que Keiko Fujimori sacó 8,792,117 votos. Los votos nulos fueron 1,106,816 y los blancos 121,489.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, llegó a Arequipa el pasado jueves. Al ser consultado sobre la posibilidad de que un candidato no reconozca los resultados o señale un fraude, dijo que en el Perú no hay fraudes electorales. Aclaró que en las elecciones pasadas se creó una narrativa de fraude sin presentar una sola prueba.

“En esta oportunidad se van a conservar las cédulas de sufragio. Si alguien considera que hay que recontar las cédulas, va al JNE y ellos evaluarán si recuentan o no. No hubo fraude electoral ni habrá fraude electoral. Todos los que compiten en una elección deben saber que pueden ganar o perder. Hay 36 fórmulas presidenciales, solo una va a ganar”, declaró Corvetto en Arequipa.

Nuevas elecciones.

Para estas Elecciones Generales 2026, Arequipa cuenta con 1,226,525 electores; de ellos, el 50.11% son mujeres y el 49.89% son varones. Por primera vez votarán 101,499 jóvenes. Habrá 501 locales de votación con 4.215 mesas de sufragio en sus 109 distritos y 28 centros poblados. Arequipa se ubica dentro de las cuatro regiones con más cantidad de votantes en el Perú. Está después de Lima, La Libertad y Piura. Son 36 planchas presidenciales. ¿A quién apoyará Arequipa en estas elecciones?

“Arequipa es la cabeza del sur andino. Aquí surgieron revoluciones que derrocaron gobiernos y esa tradición se mantiene en el tiempo contemporáneo. Arequipa siempre ha sido contestataria a la capital. No tiene una posición definida hacia un determinado grupo político. Es cambiante, no se aferra a un partido como pasa en el norte o en Lima. Respalda a un candidato y también le retira su apoyo si no cumple”, explicó a este medio el historiador Rubén Pachari.