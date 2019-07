Conflicto en Tía María EN VIVO: más de 400 policías liberan la Panamericana Sur

Este lunes un contingente policial de más de 400 efectivos acudió hasta el cruce de la Panamericana Sur con el ingreso a la vía de acceso al Valle de Tambo, en Arequipa, para iniciar la liberación de las carreteras bloqueadas durante el paro indefinido que inició hace una semana en contra del proyecto minero Tía María.

11:05 a.m.: Por medio de sus redes sociales, el gobernador arequipeño Elmer Cáceres pidió calma a la población debido a la acción policial para liberar la Panamericana Sur. “Pido al presidente Martín Vizcarra no seguir provocando a la población del Valle de Tambo a través de la PNP. Sr Presidente no cometa el mismo error de otros gobiernos pasados, como lo ocurrido en 2011 y 2015 donde murieron 8 personas inocentes”, dijo el gobernador. Indicó que la intervención policial es una "demostración de no apostar por el diálogo e imponer el proyecto Tía María".

10:54 a.m.: Tras liberación del kilómetro 1049 de la Panamericana Sur, el ministro Carlos Morán señaló que no se han reportado heridos ni detenidos durante la operación policial que aún continúa en el Valle de Tambo. Los agentes usaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

10:30 a.m: En comunicación con Canal N, tras el inicio de la liberación de carreteras, el ministro del Interior, Carlos Morán, se refirió a la operación policial. “No se han producido detenciones. La policía ha dispersado a las personas y está transitando los vehículos. Sin costo social”, indicó titular de este sector.



10:25 a.m.: Tras la liberación del puente Santa Rosa los efectivos policiales se dirigen al distrito de Cocachacra donde se concentran también los manifestantes que bloquean las vías desde hace una semana durante el paro indefinido.



10:19 a.m.: El puente Santa Rosa ya se encuentra liberado y los camiones y vehículos ya pueden circular en la vía que estaba bloqueada por manifestantes contra el proyecto Minero Tía María. La Policía usó gas lacrimógeno para dispersar a las personas que escaparon entre las chacras.

#Arequipa | Ministro del Interior #CarlosMorán anuncia liberación de Panamericana Sur bloqueada por manifestantes contra el proyecto Tía María. pic.twitter.com/8zaqpaDNPg — Mininter Perú (@MininterPeru) July 22, 2019

Esta acción se da tras el anuncio del primer ministro Salvador del Solar, quien indicó que el bloqueo impide la llegada de ayuda humanitaria para los afectados por el volcán Ubinas, en Moquegua. "Si se mantiene un bloqueo, la ley tiene que hacerse cumplir", dijo el primer ministro.

Hasta el lugar llegaron los oficiales para dialogar con los dirigentes. "La disposición es dialogar. Nosotros no queremos tener enfrentamientos. Estamos en este buen entendimiento de desbloqueo de vías", indicó un oficial identificado como coronel PNP Aguilar.

Sin embargo, tal como se mostró en una transmisión de Radio Victoria Digital, durante la mañana no se encontraba ningún dirigente de los manifestantes. "Estoy esperando que puedan tomar una decisión y la última medida sería eso (un enfrentamiento). Hemos limpiado algunas zonas", indicó el oficial. Los agentes realizan el trabajo con el apoyo de un helicóptero.

Los agentes usaron gas lacrimógeno para liberar las vías bloqueadas y permitir la circulación de los vehículos.