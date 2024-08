El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) fue acusado de intentar interferir en un desalojo en el asentamiento humano Villa El Mirador, ubicado en el distrito de Uraca, provincia de Castilla, en la región Arequipa.

Según informó Canal N, el legislador trató de comunicarse con la procuradora de la Municipalidad Provincial de Camaná con encargatura en Castilla, Dixie Rodríguez Cervantes, para lo cual se identificó como parlamentario.

“Señor, ¿usted me está llamando como abogado de la señora? ¿Cómo qué me está llamando?”, dijo. En respuesta, Martínez Talavera cuestionó el desalojo y pidió hacer un actuado de la medida.

“Edwin Martínez Talavera. Lo único que solicito es que para hacer un desalojo, se tiene que hacer todo un actuado. Según lo especifica el señor allí amigo, no le han hecho ningún tipo de proceso y lo están desalojando. En mérito a qué proceden a hacer un desalojo”, manifestó el parlamentario.

“Póngalo en altavoz para ver qué me tiene que decir. Qué tiene que hacer el congresista acá”, señaló la procuradora, quien le advirtió a Martínez que estaría cometiendo el presunto delito de tráfico de influencias.

“Señor usted me está llamando como congresista, usted sabe que eso es tráfico de influencias. Usted está diciéndome que es congresista y porque es congresista yo debo de dejar de hacer mi trabajo. Lo tengo en cuenta y lo tengo anotado. Buenos días, no tengo nada que hablar con usted”, concluyó la procuradora.

Niega intimidación

Por su parte, Edwin Martínez negó cualquier acto de intimidación contra la procuradora de la Municipalidad Provincial de Camaná y que solo pidió que se le explique la movilización de una gran cantidad de efectivos policiales para el desalojo.

“Yo no intimido a nadie, simplemente me gustan las cosas legales, no sucias, no oscuras, no que hieran ni lastimen al ciudadano más humilde. Eso es simplemente lo que quería enterarme”, manifestó el congresista a Canal N.

Martínez Talavera remarcó que la procuradora “está en todo su derecho” de presentar una denuncia en su contra por presunto tráfico de influencias y justificó su intervención en su ejercicio como parlamentario.

“Yo sé –y la procuradora sabe- que no ha habido una sola frase en la cual se le intimide, se le diga que no haga el proceso ni cosa por el estilo. Lo que ella ha pronunciado es un delito en el cual supuestamente estaría inmerso”, refirió.

