Un grupo de médicos y enfermeras del hospital Goyeneche, en Arequipa, protestó este martes exigiendo implementos de bioseguridad para atender a pacientes sospechosos de coronavirus.

Decenas de trabajadores con pancartas y bocinas demandaron esta mañana mascarillas, mandilones, lentes y ropa protectora para prestar el servicio médico, tras la declaratoria de alerta epidemiológica -por el virus COVID-19- en la región Arequipa.

En este hospital, el pasado 3 de marzo, se atendió a un paciente infectado proveniente de Londres. Uno de los médicos que estuvo en contacto con el portador del virus ha presentado los síntomas. Al momento este personal se encuentra en cuarentena en su vivienda y tras mostrar complicaciones ayer les tomaron muestras de hisopado para enviarlos al Instituto Nacional de Salud (INS).

“No estamos preparados para atender a los pacientes infectados. No tenemos los implementos, ni los ambientes adecuados para recibirlos. Pero pese a ello nos quieren obligar a ser un hospital centinela para atender los casos críticos. Esta situación no solo pone en riesgo a los trabajadores de salud, sino también a los demás pacientes que vienen por otros males. Hasta que no nos implementen los equipos de seguridad no atenderemos a los sospechosos”, manifestó el jefe de Residentes del hospital Goyeneche, José Talco.

Riesgo

También se sumaron a este plantón las enfermeras del hospital. La secretaria de Defensa del Sindicato de Enfermeras del Goyeneche, Karina Calcina, denunció que no fueron capacitadas y que el plan de contingencia no fue socializado a los trabajadores de todo el hospital. Ellas también se resisten a atender a los pacientes sospechosos, si antes no les dotan de los artículos necesarios. Las enfermeras exigieron la mejora de los servicios higiénicos y su implementación con jabones y papel toalla.

El representante de los internistas (estudiantes del último año de medicina), Claudio Bengoa Ponce, manifestó el temor que tienen y pidió la presencia de la fiscalía para que constate las condiciones en que laboran. Explicó que hay un promedio de 50 estudiantes de las universidades Católica Santa María, Nacional de San Agustín y de otras provenientes de Puno y Cusco que están siendo expuestos.

“El que estuvo en contacto con el paciente infectado y que ha generado los síntomas es un estudiante que cumple el internado médico en este hospital. Lamentamos las condiciones a los que nos están exponiendo. Espero que las autoridades tomen mayor conciencia para que se de un cambio verdadero”, agregó Bengoa Ponce.

Por su parte, el decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, exhortó a las autoridades cumplir con la normativa del Ministerio de Salud que obliga la implementación de equipos de bioseguridad para el personal de salud. “Si no se asignan los recursos para proteger a los médicos tomaremos otras acciones”, apuntó.

Visita ministerial

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, llegó hasta el hospital Goyeneche para conversar con los trabajadores de salud y atender sus demandas.

El jefe de Residentes del hospital, José Talco, pidió a Montenegro que se declare en emergencia al hospital a fin de implementarlo con los equipos y el personal necesario para atender todos los casos sospechosos de coronavirus, ya que este centro de salud fue designado como el centinela en Arequipa.

“Estamos presentes aquí a nombre del presidente, escuchando de manera directa los reclamos. Mañana tenemos Consejo de Ministros y trasladaremos todas las demandas que ustedes nos están dando a conocer para que se implementen de inmediato”, manifestó el funcionario, a quien se le asignó la región Arequipa para verificar la implementación del plan de contingencia para enfrentar el coronavirus.

