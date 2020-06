Durante la mañana del jueves, los comerciantes de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, marcharon hasta la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero buscando la reapertura del centro de abastos, que permanece cerrado desde el 1 de mayo. No pudieron llegar hasta la sede de la comuna por un cordón policial y tomaron la vía para protestar.

Los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) acudieron al lugar para disuadir a los manifestantes, les pidieron que se retiren de la vía y eviten la aglomeración. Los comerciantes se estaban replegando, pero por la resistencia de un grupo, la policía reaccionó y en un momento se descontroló. Con bombas lacrimógenas comenzaron a perseguir a los manifestantes. Tras esta intervención 15 comerciantes resultaron detenidos.

Producto de la intervención 15 comerciantes fueron detenidos, pero a las pocas horas fueros soltados (Foto: Leonardo Cuito).

La plataforma de Andrés Avelino es el centro de abasto más grande de la ciudad de Arequipa. Hay 54 mercados, de los cuales 24 comercializan productos de primera necesidad. El regidor de la municipalidad distrital José Luis Bustamante, David Zapana, indicó que, de los 24 mercados, 12 implementaron el protocolo sanitario y nueve están al 90% de concluir su proceso de adaptación.

-Medidas-

“Nosotros fuimos en una marcha pacífica, queríamos conversar con el alcalde. El sábado pasamos la inspección y hemos cumplido todo. El lunes debió darnos una respuesta, pero nos dijeron para el miércoles. Fuimos el miércoles y no nos recibió. Por eso los comerciantes cansados se autoconvocaron para realizar una marcha. No hicimos desmanes, estamos 45 días sin trabajar, también tenemos hijos, deudas. Los comerciantes seguirán protestando hasta que nos den una solución”, manifestó la presidenta del Mercado Metropolitano, Noemi Turpo.

No obstante, este miércoles, el jefe Comando Regional contra el COVID-19, general Edward Gratelly, recomendó no abrir la plataforma, porque solo ocho de los mercados cumplieron con todos los requisitos que establece el protocolo sanitario y no tienen la capacidad (efectivos policiales y militares) para controlar el cierre de los demás establecimientos comerciales de la plataforma. “Qué va pasar cuando abramos la plataforma, van a ir 60.000 personas y la gente se va contagiar porque no respeta el distanciamiento. Debemos ser más restrictivos, por ahora debe estar cerrado”, dijo Gratelly.

-Más protestas-

Las protestas se repitieron en el centro de la ciudad, los negociantes del centro comercial San Rafael, del Siglo XX, Don Ramón también protestaron por la reapertura de sus establecimientos. Los vendedores de prendas, calzados y otros artículos también están pidiendo el congelamiento de sus deudas, porque dice que los bancos les quieren cobrar con intereses por los meses que no están trabajando.

Mientras protestaban con sus carteles fuera de su centro comercial llegaron miembros de la USE y también los despejados con bombas lacrimógenas. Los manifestantes tuvieron que abandonar el lugar para no ser afectados con el humo del gas. Varios se quejaron del trato abusivo de los efectivos.

El presidente del Centro Comercial Don Ramón, René Illa, pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que, así como está permitiendo la apertura de los malls, también disponga la apertura de galerías comerciales. “El gobierno nos está impulsando a la informalidad. Estamos endeudados. varios socios se fueron a la quiebra. Necesitamos que las autoridades nos ayuden económicamente con préstamos para no volvernos informales”, apuntó.

-Realidad-

El representante de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa (CADAC), Eleazar Abarca, demandó la reapertura de los centros comerciales arequipeños y el auxilio económico a través de préstamos de las Cajas Municipales. Dice que no laboran desde el inicio de estado de emergencia y ya se han gastado el poco capital que tenían, en alimentos. Recalcó que son formales, pagan impuestos y arbitrios, pero no han recibido ningún beneficio del Estado.

La situación es más crítica en el centro comercial La Esquina del Futuro, su presidente, Percy Palomino, dijo que se quedaron sin recursos para costear la implementación del protocolo sanitario. Todo el año 2019 fueron perjudicados con las obras de la Municipalidad Provincial d Arequipa que realizó en la calle San Juan de Dios y la pandemia los terminó dejando en la quiebra.

“Cada desinfección de nuestro local cuesta S/1.500. Las pruebas rápidas están S/ 100 y nuestros comerciantes no tiene como asumir ese costo. Pedimos a las autoridades locales que nos den asesoramiento con la desinfección, así como lo hacen en Lima. Nuestra situación es complicada. Queremos trabajar, pedimos al alcalde de Arequipa que nos ayude”, agregó Percy Palomino.

