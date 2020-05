Cristell, una chica transexual de 20 años, junto a su amiga Catalina (también una mujer trans) denunciaron que el pasado 29 de abril, cuando se dirigían al local de acopio del Movimiento Trans, en el centro de Arequipa, fueron discriminadas por un agente policial que vigila las calles para evitar el contagio del coronavirus.

“Uno de los efectivos se nos acerca y nos dice: señoritas sus DNI. Nosotras le entregamos y él regresa al grupo con sus compañeros. Revisaban y demoraban mucho. En ese momento llamo a la presidenta de la comunidad trans y le digo que nos están reteniendo el documento por mucho tiempo y ella me indica que grabe todo. Me acerco a pedir nuestros DNI y el policía responde, espérense señores, con otra actitud. Le dijimos porqué nos trata así, si nos mostramos y vestimos como mujeres. A lo que el responde, a mi no me importa cómo se ven, importa lo que dice el DNI”, contó Cristell.

Tras la respuesta del efectivo, Catalina recién comienza a grabar con su celular y en las imágenes del video se observa un intercambio de palabras. El policía vuelve a decirles, señores - a las dos chicas- reconociendo que primero las trató de señoritas. En otro momento del video, el efectivo indica “qué tiene que ver la vestimenta”. Cristell y Catalina aún registran en sus DNI los nombres que les pusieron cuando nacieron.

Tras el reclamo de las afectadas, por la retención de sus documentos y por el maltrato, el agente les indicó que cometieron una infracción y que serían multadas. Les impusieron una papeleta a cada una. De acuerdo al acta de infracción N°001012, la transgresión atribuida a las intervenidas fue la A-01 que indica: “No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio, formando aglomeraciones en los establecimientos comerciales, cuya apertura esté permitida”.

“Qué aglomeración hemos hecho si recién nos habíamos encontrado. Éramos solo dos y ni siquiera nos saludamos de besito. El único contacto que tuvimos fue cuando le entregué un tamal a mi compañera. Cuando nos pidieron los documentos, lo hicieron con respeto y tratándonos de señoritas. Pero cuando miraron nuestro DNI se rieron y la actitud de ellos cambió. Es evidente que se trata de un acto de discriminación”, manifestó Catalina.

Denuncia

La presidenta del movimiento Trans, Ana Flavia Chávez, quien llegó a lugar cuestionó al policía por su trato. Al corroborar la actitud del efectivo procedieron a realizar la denuncia por discriminación en la Comisaría Santa Marta. “Las chicas que fueron discriminadas son las que han completado su proceso de transformación y no tienen rasgos masculinos evidentes. Si eso pasa con ellas, imagínate lo que sucede con las que recién están iniciando su tratamiento. Durante la cuarentena tenemos registrado cinco casos de discriminación de policías contra mujeres trans en Arequipa”, apuntó Chávez.

El jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, general PNP Víctor Zanabria Ángulo, explicó que la denuncia que realizaron las chicas trans no solo se está investigando por la Policía, sino que el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público. Dijo que el efectivo investigado permanece en su puesto y continuará laborando hasta que se demuestre su responsabilidad “Tenemos más de 1.000 efectivos denunciados por diferentes motivos. Es muy delicado separar personal sin procedimiento penal o disciplinario”, resaltó Zanabria Ángulo.

El general explicó El Comercio que desde hace dos años está vigente el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial. Ciertamente, la Resolución Ministerial N° 952-2018-IN, publicado en agosto de 2018, dispone una serie de pautas para que los procedimientos de intervención policial se realicen respetando los Derechos Humanos. Este documento es inclusivo.

En el Capítulo IV, sobre víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad, en el punto D – 6, tiene indicaciones de intervención a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Dice que la policía debe tratar a estas personas con el mismo respeto que se brinda a cualquier otro ciudadano. Evitar todo acto discriminatorio, cruel, humillante o degradante, de carácter sexual o no, que constituya un agravio a la dignidad o intimidad de la persona.

Investigación fiscal

La investigación está en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a cargo del fiscal Juan Menzala Huahuasonco. De acuerdo a la información que el Ministerio Público remitió a este medio, el fiscal dispuso que se realicen varias diligencias entre ellas la toma de declaración de las agraviadas y la declaración del denunciado en presencia de un abogado y fiscal. Además, se dispuso que se les entregue oficio de evaluación psicológica a las denunciantes para ver el grado de afectación.

El fiscal pidió el DVD de la grabación de los hechos. Solicitó las grabaciones de las cámaras cercanas al lugar y también la declaración del resto de efectivos intervinientes. El Fiscal Menzala se acercó a la delegación de Santa Marta y se entrevistó con el efectivo Canales, que está a cargo de la investigación y éste le reportó que las agraviadas no han asistido a la citación. El fiscal pidió que se las vuelva a citar.

“No me ha llegado ninguna indicación para declarar. Cuando hicimos la denuncia un efectivo me entregó una citación, pero para presentarme a la Sección de Investigación Policial de la Comisaría cuando concluya el estado de emergencia, por el tema del aislamiento social obligatorio. Ahí dice debo presentar la documentación que sustente la denuncia después de la cuarentena. A cargo de esta investigación está el efectivo Alberto Canales Polar”, contó Cristell.

El único documento que le notificaron a Cristtell es para la evaluación psicológica que le programaron para el siguiente lunes.

Capacitación a policías

El comandante Carlos Guerrero, jefe de la Comisaría Santa Marta, donde labora el efectivo investigado, lamentó el hecho y dijo que se reunió con la presidenta de la presidenta del movimiento Trans, Ana Flavia Chávez, para elaborar un proyecto de sensibilización -a los miembros de su dependencia- sobre la realidad de las mujeres trans.

“Venimos de familias machistas y a veces somos discriminadores en ciertos aspectos. Por más que digamos que no, en el fondo lo somos. Y el personal policial, a veces, cae en esos errores. Por eso estamos buscando una capacitación integral, no solo académico, sino también emocional. Debemos cambiar conceptos y conciencias”, manifestó el comisario.

La Defensoría del Pueblo se encargará de elaborará la metodología de capacitación. Entre tanto la investigación continúa en la Fiscalía.

