El viaje humanitario que permitió el traslado de 451 arequipeños desde la ciudad de Lima para evitar el contagio del coronavirus, ha generado una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso selección de beneficiarios y en el cumplimiento de la cuarentena. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Corrupción de Funcionarios investiga a gerentes del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por el presunto delito de negociación incompatible.

Fiscales y agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, intervinieron este lunes la sede central de la región para realizar diferentes diligencias. Recabaron documentación sobre el presupuesto asignado al traslado humanitario, la lista de beneficiarios y sobre la contratación de los hoteles donde las personas varadas cumplieron su cuarenta.

Además, recabaron las declaraciones de los integrantes de la comisión encargada de la ejecución del traslado. Entre ellos del gerente general, Gregorio Palma Figueroa; del gerente Regional de Transportes y Comunicaciones, Grover Delgado Flores y de la gerenta de Comercio Exterior y Turismo, Paola Revilla Zeballos.

Traslado

Luego que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispusiera el traslado de personas que se quedaron varados fuera de su lugar de residencia, cerca de 10.500 se inscribieron en la plataforma del GRA, 7.000 ciudadanos para salir de Arequipa, mientras que, 3.000 arequipeños querían regresar a la ciudad blanca. De todos los inscritos solo 451, varados en Lima, fueron seleccionados.

Desde el área de relaciones públicas del GRA indicaron que toda la lista fue enviada al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y ellos realizaron la selección de las personas más vulnerables. Entre los beneficiados estuvieron adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, los que tenían tratamiento médico y los que tenían alta vulnerabilidad económica.

El sábado 18 marzo llegaron, por vía aérea, 163 personas que se quedaron varados en la capital. Este grupo pagó sus pasajes y mediante una declaración jurada se comprometieron asumir los costos de su cuarentena en un hotel. El domingo 19 de marzo, vía terrestre, arribaron otras 288 personas, con todos los gastos cubiertos por el Estado. El traslado por INDECI y el hospedaje y alimentación por el GRA.

Problemas

“El grupo que llegó en el avión dijo que iba a asumir los gastos del hotel y su alimentación para cumplir su cuarentena. Nosotros les gestionamos hoteles solidarios que les iban a cobrar S/40 por día. Sin IGV y más un desayuno continental. El almuerzo y la cena por S/16. Eran hoteles tres estrellas que normalmente cobran S/ 280 la cama”, indicó la gerenta de Comercio Exterior y Turismo, Paola Revilla Zeballos.

La funcionaria explicó que se eligió 15 hospedajes que están inscritos en la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa (AHORA), que cumplan con calidad de servicio y que ofertaron sus instalaciones a una tarifa solidaria. Aclaró que varios de los que llegaron en el avión comercial no pagaron el servicio del hotel, y dejaron la deuda al GRA, pese a que se comprometieron asumir los costos. Hasta el momento la institución no termina de pagar a los hoteles por el servicio, están esperando la transferencia de recursos del gobierno central para pagar a los hoteles.

En el caso de la alimentación, la Gerencia Regional de Inclusión Social, asumió el costo de ambos grupos, de los que vinieron en avión y del grupo vulnerable.

“Que me revisen todo, hasta mis cuentas bancarias si gustan. Yo nunca me favorecí a nadie. Jamás ensuciaré mi honor y apellido por unos soles. Tengo y tendré mi frente en alto toda mi vida porque a mí se me enseñaron valores”, agregó Paola Revilla.

El Ministerio Público, en los siguientes días, citará los dueños de hoteles y a las personas que se favorecieron con los traslados humanitarios para continuar con la investigación.

