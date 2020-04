Más de 10 mil personas se inscribieron en la página web que el Gobierno Regional de Arequipa abrió luego de que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) dispusiera, de manera excepcional, el retorno a su lugar de residencia de las personas que quedaron varadas por la emergencia del COVID-19. Siete mil de ellas necesitan retornar a la capital y las otras tres mil volver a la Ciudad Blanca.

Sin embargo, la institución solo ha seleccionado a 400 personas para llevarlas de vuelta a Arequipa en nueve buses de la empresa Oltursa. Otras 163 personas, que tenían posibilidades de pagar un boleto de avión desde Lima a esta ciudad del sur, lograron tomar un vuelo humanitario gestionado por las autoridades.

Los ciudadanos trasladados deben pasar por una prueba rápida de descarte del virus. Además deben cumplir aislamiento social por 14 días en un lugar designado por las autoridades arequipeñas.

“Defensa Civil se encargó de seleccionar a los beneficiados y cubrir el costo del transporte. El gobierno regional asumiría el hospedaje y la alimentación. Los pasajes, hospedaje para su cuarentena y alimentación de los que tomaron el vuelo humanitario sería cubierto por ellos. Se les gestionó hoteles solidarios para que paguen S/ 40 por día, más el desayuno”, contó la gerenta regional de Comercio Exterior y Turismo, Paola Revilla.

Según Sol Anchapuri, una de las trasladadas en los buses de Lima a Arequipa, contó que hizo una cola de más de tres horas para que le tomen la prueba rápida, que el bus fue detenido constantemente por la policía de Carreteras y que en el trayecto no les dieron alimentación.

“Hemos sido muy expuestos en todo el trayecto; todo un desorden. Espero cumplir la cuarentena para ir con mi familia”, indicó.

Otra mujer, madre de dos niños, contó que pagó casi S/2 mil soles por los tres boletos de avión. Según ella, en el vuelo no se respetaron las normas de distanciamiento.

“Hemos hecho un esfuerzo para pagar los pasajes en avión para estar más seguros. Ahora hemos llegado a Arequipa y nos han obligado a quedarnos en un hotel donde me quieren cobrar S/ 1.980 por los 14 días”, se quejó.

Luego agregó a su reclamo: “Me dieron una habitación triple; yo les indiqué que mis hijos tienen entre 2 y 3 años, pero no quisieron entenderme. Queremos ir a casa: mi esposo no trabaja hace un mes. ¿De dónde vamos a cubrir el gasto del hotel?”, dijo esta arequipeña.

Las autoridades regionales indicaron que los hoteles tres estrellas establecieron tarifas solidarias. Cobrarán S/40 por la cama incluyendo el desayuno. El almuerzo y la cena serán financiados por el gobierno regional. “Lo sentimos mucho, pero no se pueden ir a sus casas hasta que cumplan su cuarentena. Es por seguridad sanitaria”, agregó la gerente de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, Paola Revilla.

En cada hotel habrá custodia militar y la policía reforzará con patrullaje los 15 alojamientos seleccionados para la cuarentena.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, lamentó que el avión que trajo a los arequipeños regresara vació habiendo más de 7 mil personas que necesitan regresar a la capital. “Faltó coordinación entre autoridades”, dijo.

El prefecto regional de Arequipa, Carlos Mantegazza, informó que un grupo de 29 jóvenes llegaron desde Cajamarca de manera ilegal y, al no tener recursos para costear un hospedaje, fueron enviados a un albergue en el Colegio Militar.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, 192 de los 15.628 casos positivos fueron detectados en Arequipa. En la región hay 5 fallecidos por COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

