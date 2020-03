En el día 12 de cuarentena dispuesta por el Ejecutivo para enfrentar el coronavirus, decenas de personas llegaron al Banco de Nación de Arequipa para cobrar el bono de S/380 ofrecido por el Midis.

Las colas se formaron desde muy temprano en el Centro de Arequipa. (Fotos: Zenaida Condori)

La entrega del bono que asciende a S/380 se desarrolla con regularidad en Arequipa. Desde este jueves las entidades de provincias bancarias fueron autorizadas para entregar el subsidio. En la región se estima que 190.000 familias será beneficiadas.

Las personas llegaron con mascarillas a cobrar el bono. (Fotos: Zenaida Condori)

El administrador del Banco de La Nación en el Cercado, Agustín Alegría Gómez, pidió a los ciudadanos que primero verifiquen qué día les toca y en qué agencia de banco en la página web yomequedoencasa.pe. También advirtió que la entrega del bono es personal.

El MIDIS dispuso que sean las mujeres quienes recojan el bono de S/ 380. (Fotos: Zenaida Condori)

“Tienen que ver bien en qué banco les toca, porque no somos los únicos autorizados también está el BCP, Scotiabank, Interbank y BBVA Continental. Si no pudieron cobrar en la fecha, no se preocupen lo pueden hacer en los siguientes días,el bono no se pierde”, manifestó el funcionario.

Adultos mayores también llegaron a la sede del Banco de la Nación. (Fotos: Zenaida Condori)

También podrán recibir el bono las personas que tengan el DNI caduco y aquellas que quedaron varadas en Arequipa que les corresponde cobrar en otra ciudad. En las agencias de bancos hay personal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que orienta a los beneficiarios.

