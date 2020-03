La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa confirmó el tercer caso de coronavirus en la Ciudad Blanca. Se trata de una paciente que estuvo radicando en Madrid (España). Ella llegó a Arequipa el pasado 14 de marzo. Dos días después acudió al Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, pues presentaba síntomas.

El gerente regional de Salud, Dember Muñoz Lozada, dijo que hoy el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que dio como positivo para coronavirus. “Se trata de un caso importado y no de transmisión dentro de la comunidad. Cuando presentó los síntomas, de manera inmediata se evaluó a sus familiares y se les tomaron las muestras. De algunos ya llegaron y dieron como negativos, pero estamos a la espera de los resultados de otros parientes”, agregó.

Al momento,agregó, la paciente se encuentra estable y en aislamiento domiciliario.

Casos anteriores

Los dos pacientes anteriores, el joven de 29 años (paciente 0) que llegó de Londres y su familiar de 51 años, se encuentran clínicamente recuperados. Sin embargo, no les pueden dar de alta hasta que cumplan el plazo de periodo epidemiológico. Una vez pasen esa prueba serán declarados como pacientes recuperados al 100%.

Hasta el día de hoy, jueves 19 de marzo, desde la región Arequipa se han enviado 209 muestras al INS de Lima. De ellos tres resultaron positivos, hay 165 negativos para coronavirus y se espera los resultados de 41. En la Geresa hay 10 muestras a la espera de ser enviadas. Hoy al medio día serán trasladadas a la ciudad de Lima en un vuelo de la Fuerza Aérea.

Sospechosos

Este jueves por la tarde se conoció que el personal de salud de la Red Arequipa Caylloma le tomó la muestra a una turista albergada en un hotel del Cercado y dispuso el aislamiento del resto de huéspedes en el recinto. Esta medida se tomó porque la turista de 25 años, de nacionalidad húngara (que llegó al Perú el pasado 11 de marzo y a la ciudad de Arequipa el 14 de marzo), tuvo contacto con un amigo de la familia que dio positivo a Covid–19.

muestra respectiva a la paciente por ser contacto directo, pese a que la turista no presenta sintomatología alguna. Por prevención y de acuerdo a protocolo, los demás huéspedes del hotel deben mantenerse en cuarentena hasta que llegue el resultado de la muestra, que tomará un promedio de cinco días.

Análisis descentralizados

De otro lado, el gerente regional informó que el personal técnico del INS llegó a Arequipa para verificar las condiciones del nuevo laboratorio que se implementará en la región. El Minsa ha propuesto que en Arequipa también se desarrollen los análisis descentralizados de las muestras del coronavirus. Tras varias gestiones, el Laboratorio Referencia Regional de la Geresa será implementado y se adecuarán sus instalaciones con una inversión de S/500.000. La próxima semana podría entrar en funcionamiento.

“Los avances de la adecuación están al 90% y esta semana se deben culminar los trabajos. El lunes se realizarán las pruebas para la transferencia tecnológica y si la evaluación es favorable podremos procesar las muestras de Covid-19 en Arequipa”, manifestó el gerente.

Se aclaró que los laboratorios escogidos en el norte del país para procesar las muestras de este nuevo virus fueron implementados con anterioridad, en el marco de la campaña de lucha contra el dengue. Como en Arequipa no se presentaron casos de este mal, no fue considerada para ser implementada. No obstante, ahora se está subsanado la necesidad.